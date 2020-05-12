Survivor'dan elenenler ve ekibin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor (14 gün karantina)

Survivor 2020 programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı, ekibin bir kısmı ve elenen ancak orada mahsur kalan yarışmacıların Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a geleceği bildirildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre gelecek olanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacağı da aktarıldı. Ancak Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Ben değil bölgedeki vatandaşlarımız ve ekibin bir kısmı dönüyor" dedi.

Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 22:07

Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Dominik'teki bazı vatandaşlar, Survivor'dan elenen ancak mahsur kalan isimler ve ekibin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor.

Ilıcalı kendisinin de dönceği iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı.." dedi.

Dominik Cumhuriyeti'nden THY uçağı ile 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yaparak tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra virüs bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.
Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'e giden Ilıcalı, virüs önlemleri kapsamında sınırlar kapatılınca kızı Melisa ile birlikte Türkiye'ye dönememişti. Aynı şekilde yarışmadan elenen yarışmacılar da ülkeye dönmek için bekliyordu.

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