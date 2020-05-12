Survivor'dan elenenler ve ekibin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor (14 gün karantina)

Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 22:07
Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Dominik'teki bazı vatandaşlar, Survivor'dan elenen ancak mahsur kalan isimler ve ekibin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor.
Ilıcalı kendisinin de dönceği iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı.." dedi.
Dominik Cumhuriyeti'nden THY uçağı ile 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yaparak tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra virüs bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.