Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan Aycan Yanaç: Aldığım hasar ayrılığa mecbur bıraktı

Haberler 16.02.2022 - 17:23
Survivor All Star'dan kendi isteğiyle ayrılma kararı alan Aycan Yanaç, suskunluğunu bozdu. Sevenlerine açıklama yapmak zorunda hissettiğini belirten Yanaç, yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Yanaç paylaşımında şu sözleri dile getirdi: "Biliyorum uzun zamandır sizlere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor’un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim."
"Hem sizlerden hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim. Bu aldığım hasar, hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı."
"Sizlere karşı hep dürüst oldum. Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir. Gerçekten hastalığı atlatamayacağımı; sizlere, aileme ve sevdiklerime dönemeyeceğimi iliklerime kadar hissettim. Meğer kaybettiğim her şeyin sonunda ben kendimi, sizlerin sayesinde kazanmışım."
"Yarım kalan hikayem de yokmuş, bu hikaye sizlerle zaten tamamlanmış. Önümüzdeki yeni hikayeler bizi beklesin artık. Sevgiler..."
İşte Yanaç'ın Survivor'dan öne çıkan kareleri...