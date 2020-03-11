Survivor'dan kim elendi? SMS sıralamasında en çok oyu kim aldı? (2020 Survivor)

SURVİVOR' SONRADAN KATILAN VE ELENEN İREM AKIN KİMDİR?



İrem Akın, 21 yaşında Çorlu doğumludur. Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer alan, farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmiştir. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akın, boksta da kick boksta yakaladığı başarıya ulaşmayı hedefliyor.



Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okuyan başarılı sporcu boksa 7 yaşında başlamıştır.



İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı. Beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de bunlarla sürekli kavga ediyordum. Erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O beni görmüş. Babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' demiş. Bu sayede kick boks ile spora başladım" diye kendini tanımlıyor.

İşte Survivor'da bu hafta yaşananlar...