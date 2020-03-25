Survivor'dan kim elendi ve iletişim oyununu kim kazandı? (24 Mart Survivor 2020 sms sıralaması)

25.03.2020 - 17:21
TRANSFER OLABİLİR
Ailesiyle telefonda görüşen Parviz'in duygusal anları ise geceye damga vurdu.
Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Gönüllüler Takımı'ndan Meryem’in sakatlığı hakkında yarın yapılacak kontrollerin ardından karar verileceğini açıkladı. Ilıcalı “Yarın Meryem’in son kez kontrolü yapılacak. Eğer devam edecekse sorun yok ama devam edemeyecekse Türkiye’den yedek yarışmacı da getiremeyeceğimiz için takımsal bir transfer olabilir. Ama inşallah Meryem’in ayağı düzelir, raporlara bakacağız” dedi.
Survivor Ceyhun'un eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 24 Mart Survivor son bölümde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan Yasin ve Yunus Emre oldu. Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı. Yapılan oylama sonrasında Survivor'dan bu hafta elenen isim Ceyhun Uzun oldu. Elendiğini öğrenen Ceyhun duygusal anlar yaşadı.
SURVIVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?
İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.
1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak. İngiltere'de 2, olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var. Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington Sarayı'na davet edildi. 2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi. 2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.
İŞTE SURVIVOR'DA BU HAFTA YAŞANANLAR...
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 23 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde iki takım; duş, et- patates püresi ve salata ödülü için mücadele etti. Yarışmacıların ödülü kazanmak için sarf ettikleri çaba heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılan ödül oyununu rekor fark ile 10-2 Ünlüler Takımı kazandı.
Corona virüsünün ulaştığı boyutları öğrenen yarışmacılar büyük şok yaşadı. Acun Ilıcalı, yarışmacılara "Ailenizden her hangi birinden en ufak bir problem olursa sizi anında ailenizle görüştürürüz zaten merak etmeyin. Şu an hiç kimsenin ailesinde bir problem yok" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Ailelerinize 'Eğer siz talep ederseniz istediğiniz zaman yarışmacı ile görüşebilirsiniz' dedik. Parviz senin 2 tane küçük çocuğun var sana bir ayrıcalık tanıyacağız ve yarın onlarla görüşebileceksin”
Konseyde son olarak, ülkemizde her gece sağlık çalışanlarına destek olmak için yapılan alkışlı desteğe yarışmacılar da Dominik'ten katıldı. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları, bu zor günlerde ülkemizde durmaksızın çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi alkışladılar.
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor'da dokunulmazlık oyununda nefesler tutuldu. Zaman zaman gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda en iyi performanslar da belli oldu. Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10'a 8 kazandı. Böylece Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.
SURVIVOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Survivor'da bir haftalık bekleyiş sonrası performans birincileri belli oldu. Survivor'da haftalık ve genel performans değerlendirmesi şöyle:
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 24. bölümünde ödül oyunu yemekti. Gönüllüler takımı bir süredir yemek yiyemediği için bu oyunu daha fazla kazanmak istiyordu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ödülü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler ise ödülü kaybedince büyük bir hüsrana uğradı.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020’nin 21 Mart’taki bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor dokunulmazlık oyununda; iki yarışmacının yön vermeye çalıştığı, ortada yatay konumundaki yarışmacının belirli noktaları elindeki çubuğu takmaya çalıştı. Yarışmacıların bir tarafta yedi sembolü alıp diğer taraftaki yerlerine takması gerekiyordu. Yediyi tamamlayan sayıyı takımına kazandırmış oluyordu. Survivor 2020 dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı.