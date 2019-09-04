Survivor'ın Yunan sunucusu Sakis'in Kapadokya tatili

Rekorlar kıran Survivor Yunanistan'ın sunucusu Sakis Tanimanidis eşi Christina Bompa ile Türkiye tatiline çıktı. İkili Kapadokya'da çekilen romantik karelerini sosyal medyadan da yayınladı.
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Survivor Yunanistan yarışmasının sunucusu Sakis Tanimanidis eşi Christina Bompa Tanimanides ile Kapadokya'da tatil yapıyor.
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Kapadokya ile özdeşleşen balonlara binen çift, Türkiye etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor.
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2018 yılında dünyaevine giren ikili romantik karelerini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.
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50'den fazla ülke gezen Sakis Tanimanidis'in Instagram hesabında 500 bin takipçisi bulunuyor.
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SAKIS TANIMANIDIS KİMDİR?
Sakis Tanimanidis, 30 Nisan 1981'de Selanik'te dünyaya geldi. Üniversite Öğrenimini Amerika'da gerçekleştiren Tanimanidis, Yunanistan'da kendi yapım şirketini kurdu.
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Dünyadaki 50'den fazla ülkeyi gezen ünlü sunucu Tanimanidis TV sunuculuğunun yanı sıra bazı programların yapımcılığını üstlendi.