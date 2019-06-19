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Survivor'ta kim elendi, 10 bin euro ödülü kim kazandı? (Survivor Türkiye Yunanistan bon bölüm detayları)

Survivor Türkiye Yunanistan'da kim elendi, 10 bin euro ödülü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor son bölümde para ödülü için yarışmayı hak eden beyaz takımdan en fazla doğru tahminde bulunan Nikos, 10 bin euro ödülün sahibi oldu. Nikos daha önce bir araba kazanmıştı. Ada konseyinde ise eleme adaylarından Afroditi, Nikos ve Kyriakos'tan en az SMS'i alan Kyriakos elendi. İşte Survivor doksan sekizinci bölümde yaşananlar...

  • 1

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    Survivor Türkiye Yunanistan'da heyecan giderek artıyor. Survivor'da finale 12 gün kala nakit para ödüllü oyun ilk defa oynandı.

  • 2

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    Acun Ilıcalı, "Artık arabalar bitti. Ancak şimdi 10 bin euro para ödülü için yarışacaksınız" dedi.

  • 3

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    Survivor Türkiye Yunanistan doksan sekizinci bölümde takımlar, 10 bin euro para ödüllü oyunda karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyunda, çekişmeli bir mücadele yaşandı. Oyunu ise beyaz takım 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Kazanan takım baklava ödülünü de aldı.

  • 4

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    Oyunu kazanan beyaz takım kendi arasında ikinci mücadeleye çıktı.
  • 5

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    Siyah mı beyaz mı oyununda ödül oyununu kazanan beyaz takım karşı karşıya geldi.

  • 6

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    10 bin euro para ödülünü kazanan ismin belli olacağı ikinci oyunda, en fazla doğru tahminde bulunan Nikos, 10 bin euro ödülün sahibi oldu. Nikos daha önce bir araba kazanmıştı.


  • 7

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    Survivor Türkiye Yunanistan doksan sekizinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda elenen isim belli oldu.
  • 8

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    Afroditi, Nikos ve Kyriakos beyaz takımda eleme adayı olan isimlerdi...

  • 9

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    3 eleme adayındran en az SMS'i alan Kyriakos adaya veda etti.
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