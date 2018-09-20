Susam Sokağı’ndaki Edi ile Büdü’nün eşcinsel oldukları iddialarına açıklama

“Bay Mark Saltzman’a Bert ve Ernie’nin eşcinsel olup olmadıkları sorulmuş gibi görünüyor. O da böyle hissettiğini söylüyor. Tabii ki değiller. Ama bu neden sorun olsun ki? Gerçekten bir sakıncası var mı? Neden insanları sadece eşcinsel olarak tanımlamaya ihtiyaç duyuyorsunuz?” ifadesini kullandı.