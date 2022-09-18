"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı

İzmir'de başlayan ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" 32 ülkede, 200 şehirde yapıldı. Türkiye'nin birçok kentinde de düzenlenen etkinliğe katılım yoğundu. Otomobilsiz bir yaşam için farkındalık yaratmayı amaçlayan kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle pedal çevirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 18.09.2022 - 21:35 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 21:54

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 1

İzmir, Antalya, Muğla, Bursa, Diyarbakır, Kastamonu, Sakarya, Düzce... Türkiye'nin birçok şehri kadınların renkli etkinliğine sahne oldu.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 2

Süslü Kadınlar Turu, ilk kez 2013 yılında, bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla İzmir'de başlatıldı.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 3

Her yıl "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"nde düzenlenen etkinlik zamanla dünyaya yayıldı. Bu yıl da bisiklet turunun 10'uncusu yapıldı.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 4

Rengarenk giyinen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle iklim krizine de dikkat çekmek istedi.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 5

İZMİR

Etkinliğin başladığı kent İzmir'de kadınlar  Karşıyaka'daki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nda bir araya geldi.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 6

Yalnızca İzmir'de değil, Adana, Bursa, Muğla, Diyarbakır ve birçok şehirde kadınlar bisikletleriyle sokakları turladı.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 7
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 8
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 9
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 10
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 11

DİYARBAKIR

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 12
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 13
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 14

ADANA

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 15
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 16
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 17
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 18
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 19

SAKARYA

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 20
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 21
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 22
"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı - 23

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