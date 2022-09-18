"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 10'uncusu yapıldı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 18.09.2022 - 21:35 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 21:54
İzmir, Antalya, Muğla, Bursa, Diyarbakır, Kastamonu, Sakarya, Düzce... Türkiye'nin birçok şehri kadınların renkli etkinliğine sahne oldu.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, ilk kez 2013 yılında, bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla İzmir'de başlatıldı.
Her yıl "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"nde düzenlenen etkinlik zamanla dünyaya yayıldı. Bu yıl da bisiklet turunun 10'uncusu yapıldı.
Rengarenk giyinen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle iklim krizine de dikkat çekmek istedi.
Etkinliğin başladığı kent İzmir'de kadınlar Karşıyaka'daki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nda bir araya geldi.
Yalnızca İzmir'de değil, Adana, Bursa, Muğla, Diyarbakır ve birçok şehirde kadınlar bisikletleriyle sokakları turladı.