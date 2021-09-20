"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 9'uncusu yapıldı
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Süslü kadınlar bisiklet turu" 25 ülke ve 150 şehirde yapıldı. Kadınların bisiklet kullanmasıyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen gruplar, şık elbiseleri ve topuklu ayakkabılarıyla pedal çevirdi.
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NTV - İHA - Anadolu Ajansı 20.09.2021 - 06:23| Son Güncelleme : 20.09.2021 - 06:39
İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kastamonu, Düzce... Türkiye'nin birçok şehri kadınların renkli etkinliğine sahne oldu.
İlk kez 2013 yılında İzmir’de başlatılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği, bu yıl Türkiye ve dünyada yaklaşık 150 şehirde gerçekleştiriliyor.
Bu yılda Türkiye'nin birçok kentinde ''Süslü kadınlar'' adı verilen etkinlikte katılımcılar bisikletleriyle sokakları turladı
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