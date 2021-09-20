"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 9'uncusu yapıldı

İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kastamonu, Düzce... Türkiye'nin birçok şehri kadınların renkli etkinliğine sahne oldu.

İlk kez 2013 yılında İzmir’de başlatılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği, bu yıl Türkiye ve dünyada yaklaşık 150 şehirde gerçekleştiriliyor.