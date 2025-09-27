Susuz kaldığınızda ne olur? Sağlığa etkileri var
Araştırmalar, yetersiz hidrasyonun stres sırasında kortizol seviyelerini yükselttiğini ve potansiyel olarak kalp hastalığı, diyabet ve depresyon riskini artırdığını gösteriyor.
Hafif dehidrasyon bile, vücudun stresle başa çıkma biçimini etkileyen yüksek bir stres tepkisini tetikleyebilir. Yeterli sıvı alımı, stres tepkisini azaltmak ve genel sağlığı korumak için çok önemlidir ve bu da hidrasyonun susuzluğu gidermenin ötesinde hayati rolünü vurgular.