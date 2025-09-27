Susuz kaldığınızda ne olur? Sağlığa etkileri var

SUSUZLUK STRESİ NASIL ETKİLER?

Çalışma, yetersiz su içmenin vücudun stres tepkisini artırdığını ortaya koydu.



Dehidrasyon ve stres arasındaki bağlantı, su dengesini ve kan hacmini düzenleyen bir hormon olan vazopressinde yatmaktadır. Sıvı seviyeleri düştüğünde, vazopressin böbreklerin suyu tutmasına yardımcı olur, aynı zamanda beynin stres tepki merkezi olan hipotalamusa etki ederek kortizol salınımını artırır. Bu ikili etki, fizyolojik dengenin korunmasına yardımcı olsa da farkında olmadan stresi artırabilir ve küçük bir dehidrasyonun bile hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde ne kadar kapsamlı etkilere sahip olabileceğini gösterir.



