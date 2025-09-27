Susuz kaldığınızda ne olur? Sağlığa etkileri var

Araştırmalar, yetersiz hidrasyonun stres sırasında kortizol seviyelerini yükselttiğini ve potansiyel olarak kalp hastalığı, diyabet ve depresyon riskini artırdığını gösteriyor.

Hafif dehidrasyon bile, vücudun stresle başa çıkma biçimini etkileyen yüksek bir stres tepkisini tetikleyebilir. Yeterli sıvı alımı, stres tepkisini azaltmak ve genel sağlığı korumak için çok önemlidir ve bu da hidrasyonun susuzluğu gidermenin ötesinde hayati rolünü vurgular.

Yeterince su içmemek sadece susuz hissetmenize neden olmaz, aynı zamanda vücudunuzu gizlice strese sokabilir. Liverpool John Moores Üniversitesi'nden yeni bir çalışma, günde 1,5 litreden az sıvı tüketen kişilerin, günlük hidrasyon önerilerini karşılayanlara kıyasla stresli durumlarda kortizol seviyelerinin yüzde 50'den fazla daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Vücudun birincil stres hormonu olan kortizol, kronik olarak yüksek olduğunda kalp hastalığı, diyabet ve depresyon risklerinin artmasıyla bağlantılıdır. İlginç bir şekilde, yetersiz su içen katılımcılar daha susuz hissetmediler, ancak vücutlarında belirgin gerginlik belirtileri görüldü; bu da hafif dehidrasyonun bile hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı sessizce etkileyebileceğini gösteriyor.

SUSUZLUK STRESİ NASIL ETKİLER?

Çalışma, yetersiz su içmenin vücudun stres tepkisini artırdığını ortaya koydu.

Dehidrasyon ve stres arasındaki bağlantı, su dengesini ve kan hacmini düzenleyen bir hormon olan vazopressinde yatmaktadır. Sıvı seviyeleri düştüğünde, vazopressin böbreklerin suyu tutmasına yardımcı olur, aynı zamanda beynin stres tepki merkezi olan hipotalamusa etki ederek kortizol salınımını artırır. Bu ikili etki, fizyolojik dengenin korunmasına yardımcı olsa da farkında olmadan stresi artırabilir ve küçük bir dehidrasyonun bile hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde ne kadar kapsamlı etkilere sahip olabileceğini gösterir.

UZUN VADELİ ETKİLERİ

Kronik yetersiz sıvı alımından kaynaklanan sürekli yüksek kortizol, kardiyovasküler hastalıklara, diyabete ve zihinsel sağlık bozukluklarına yatkınlığı artırabilir. Araştırmacılar, yeterli sıvı alımının (kadınlar için günde yaklaşık 2 litre, erkekler için ise 2,5 litre) sürdürülmesinin stres tepkisini azaltmanın ve uzun vadeli sağlığı korumanın basit ama etkili bir yolu olduğunu vurguluyor. İdrar renginin açık sarıya ayarlanması, hidrasyon seviyelerini kontrol etmek ve hafif ama önemli sağlık risklerini önlemek için kolay bir yöntemdir.

SUSUZ KALMAMAK İÇİN İPUÇLARI

Özellikle stresli dönemlerde veya yoğun programlarda yanınızda bir su şişesi bulundurmak anlamlı bir fark yaratabilir. Günlük sıvı alımındaki küçük artışlar bile kortizol seviyelerini düzenlemeye, zihinsel berraklığı desteklemeye ve kardiyovasküler sistem üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olabilir. Çalışmada vurgulandığı gibi, sıvı alımı sadece susuzluğu gidermekle ilgili değil; stresi yönetmek ve genel sağlığı korumak için de hayati bir stratejidir.

