Süt ve süt ürünleri tehlikeli mi? Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama

Son dönemlerde özellikle bitki bazlı sütlerin genel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konuşuluyor ancak Prof. Dr. Canan Karatay'a göre hayvansal süt ürünleri de sanıldığı kadar masum değil. Uzman isim, inek sütünden yapılmış peynirin tehlikeli olabileceğini ileri sürdü.

Süt ve süt ürünleri tehlikeli mi? Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama - 1

Prof. Dr. Karatay, “İnek sütünden yapılmış peynir tehlikelidir. Hakiki ve şirden mayalı peynir olacak. Süt tozundan yapılmış, yapay peynirler zararlı. İnek sütünden yapılmış peyniri tüketmeyin” açıklamasıyla dikkat çekti.

YAŞAM HABERLERİ

Süt ve süt ürünleri tehlikeli mi? Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama - 2

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN OLASI SAĞLIK RİSKLERİ

Bazı süt ürünleri, özellikle tam yağlı süt ve peynirler, doymuş yağ oranı açısından yüksektir. Doymuş yağlar, uzun vadeli tüketimlerinde kalp hastalıkları riskini artırabilir.

Süt ve süt ürünleri tehlikeli mi? Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama - 3

2008 yılında yapılan bir çalışmada, süt tüketimi ile akne arasındaki ilişki incelenmiş ve bazı bireylerde süt ürünlerinin akne şiddetini artırabileceği bulunmuştur.

Süt ve süt ürünleri tehlikeli mi? Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama - 4

Süt, kalsiyum açısından zengin bir kaynaktır ancak bazı araştırmalar, aşırı süt tüketiminin kemik sağlığına olumsuz etkiler yaratabileceğini öne sürmektedir. Aşırı miktarda süt ve süt ürünü tüketimi, bazı bireylerde osteoporoz riskini artırabilir.

Süt ve süt ürünleri tehlikeli mi? Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama - 5

2015 yılında yapılan ve American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir meta-analiz, süt ve süt ürünlerinin prostat kanseri riskiyle ilişkili olabileceğini gösterdi ancak bu ilişkiyi kanıtlamak için daha fazla ve kapsamlı araştırmaya ihtiyaç var.

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