Süt ve süt ürünleri tehlikeli mi? Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama
Son dönemlerde özellikle bitki bazlı sütlerin genel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konuşuluyor ancak Prof. Dr. Canan Karatay'a göre hayvansal süt ürünleri de sanıldığı kadar masum değil. Uzman isim, inek sütünden yapılmış peynirin tehlikeli olabileceğini ileri sürdü.
Prof. Dr. Karatay, “İnek sütünden yapılmış peynir tehlikelidir. Hakiki ve şirden mayalı peynir olacak. Süt tozundan yapılmış, yapay peynirler zararlı. İnek sütünden yapılmış peyniri tüketmeyin” açıklamasıyla dikkat çekti.