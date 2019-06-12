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Suudi Hasan Cemil'le aşk yaşayan Rihanna: Anne olmayı her şeyden çok istiyorum

Milyarder Suudi sevgilisi Hasan Cemil ile birliktelik yaşayan Rihanna, "Şu hayatta anne olmayı her şeyden çok istiyorum” dedi.

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    Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Interview dergisine kapak oldu. 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Sarah Paulson ile yaptığı röportajda özel hayatıyla ilgili konuştu.


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    “Sevgilimi öğrenmek istiyorsanız, onu google’lamayı deneyin” şeklinde konuşan Riri, “Aşık hissediyor musunuz?” sorusuna “Elbette, ona aşığım” yanıtını verdi.

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    İki yıldır birlikte olduğu Suudi iş insanı Hasan Cemil ile evlilik planı yapmadıklarını belirten ünlü şarkıcı, “Bunu yalnızca Tanrı bilir. Biz plan yaparız, o da güler, öyle değil mi? Ama şu hayatta anne olmayı her şeyden çok istiyorum” dedi.

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    Yeni albüm çalışmalarından da bahseden Riri, “Keşke bu işi birden bire yapabilsek, şu sıralar çok eğlenceli bir süreçteyiz" diye konuştu.


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    Rihanna, "Çalışmalardan memnunum ama tam bitmeden piyasaya sürmeyi düşünmüyorum. Acele etmeyi sevmiyorum ama bir yandan da hemen çıksın istiyorum” ifadelerini kullandı.
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