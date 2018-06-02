Suudi prensesli Vogue kapağına ikiyüzlülük tepkisi
ntv.com.tr
Vogue’un Arabistan edisyonunun Haziran 2018 sayısına Suudi prenses kapak oldu. Suudi prenses üstü açık bir otomobilde verdiği pozla, kadınların otomobil kullanma yasağının kaldırılmasını kutladı. Ancak henüz yasak kaldırılmadan hak savunucusu kadınların tutuklanması nedeniyle bu kapak eleştiri oklarının hedefi oldu, prenses ikiyüzlülükle suçlandı.
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Prenses Hayfa bint Abdullah al-Saud, Vogue’un Arabistan edisyonuna kapak pozu verdi. Haziran 2018 sayısı için objektif karşısına geçen prenses, üstü açık bir kırmızı otomobilde verdiği pozla Suudi Arabistan’da kadınlara yönelik otomobil kullanma yasağının kaldırılmasını kutladı.
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Ancak bu kapak, 24 Haziran’da kaldırılacağı duyurulan yasak öncesi, 15 Mayıs’ta kadınların otomobil kullanma hakkını savunan 11 aktivistin tutuklanması üzerine gelince eleştiri konusu oldu.
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Tutuklanan kadınlar, “krallığı istikrarsızlaştırmak, sosyal yapısını bozmak ve ulusal tutarlılığı bozmak”la suçlandı.
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Tutuklananların birçoğuyla iletişim kurulamazken, devlet medyası kadınları “hainler” ve “elçilik ajanları” olarak nitelendirdi.
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Kadınların bir kısmı serbest bırakılsa da üç aktivist halen cezaevinde bulunuyor. Sosyal medya kullanıcıları Vogue Arabistan’ı bu olay hakkında farkındalık yaratmadıkları için kınarken kadınların serbest bırakılmalarını istedi.
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Sosyal medya kullanıcıları, “Suudi prenses kadınların otomobil kullanma özgürlüğünü kutlarken, ailesi hala kadınların otomobil kullanma hakkını savunan ve yasağın kaldırılması için öncü olan kadınları gözatına almakla meşgul” benzeri yorumlar yaptı.
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Prenses Hayfa, Vogue dergisine verdiği röportajda, “Ülkemizde değişimden korkan bazı muhafazakarlar var. Ben kişisel olarak değişimi büyük bir heyecanla destekliyorum” dedi.
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Bu, Vogue dergisinin ilk tartışmalı kapağı değil. Derginin Amerikan edisyonu, 2011 yılında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad için “çöldeki bir gül” tanımlamasını içeren bir makale yayımlamıştı.
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Suriye’de çatışmaların başlamasından sonra yayımlanan makale, büyük tepki çekmişti. Gelen tepkiler üzerine yazı, derginin internet sitesinden çıkarılmıştı.