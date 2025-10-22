Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Bursa'da görüntülendi: ''Ona ilk kez bu kadar yaklaştım''
Türkiye’de yaşayan 11 kartal türünden biri olan ve suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan ‘Balık kartalı’ (Pandion haliaetus), Bursa’da görüntülendi.
Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü’ne dalarak avlanan ‘Balık kartalı’, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in objektifine yansıdı.
Tüydeş, Türkiye’de yaşayan 11 kartal türünden biri olan, nadir görülen ve suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan ‘Balık kartalı’nın fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Kuşçuluk hayatımın en unutulmaz anlarından birini yaşadım bu sabah Uluabat Gölü’nde. Sabah ilk olarak su üstünde avlanmaya çalışırken görmüştüm bu balık kartalını. Dönüş yolunda yakaladığı balıkla direk üstünde karşıladı beni. Ona ilk kez böyle yaklaştım” sözleriyle paylaştı.