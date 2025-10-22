Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Bursa'da görüntülendi: ''Ona ilk kez bu kadar yaklaştım''

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN 11 KARTAL TÜRÜNDEN BİRİ

Akkuyruklu kartal, tavşancıl, cambaz kartal, küçük orman kartalı, büyük orman kartalı, bozkır kartalı, şah kartal, kaya kartalı, küçük kartal ve yılan kartalı ile birlikte Türkiye’de yaşayan kartal türleri arasında yer alan balık kartallarının boyları 60 santim, kanat açıklığı ise 150-170 santim arasında ölçülüyor. Orta boy bir kartal olan ve ormanların suya bakan taraflarında yuva yapan balık kartallarının başlıca yaşam alanları ise orman içindeki sular, göller, nehir ve deniz kıyıları.

BÜYÜK PENÇELERİ SAYESİNDE AVINI KOLAYLIKLA YAKALIYOR

Göze çarpan en önemli özelliklerinden biri, avlarını yakalamak için geliştirdikleri usta beceriler. Gözleri, su yüzeyindeki hareketleri algılamak üzere özel olarak evrimleşen balık kartalları, balıkların su yüzeyinde hareket etmesiyle hemen avlarına odaklanır ve hızlı bir inişle avını yakalamak için dalış yapar. Balık kartalları, büyük ve güçlü pençeleri sayesinde de balıkların kaygan vücutlarını yakalamada oldukça başarılıdır.