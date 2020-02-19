Swift Ailesi'ne hırsızlık girişimi

Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift’in babası Scott Swift’in, geçtiğimiz ay evine hırsız girdi. Baba Swift'in eve giren hırsızla boğuştuğu ve hırsızın kaçtığı ortaya çıktı. ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in babası Scott Swift’in evine, geçtiğimiz ay hırsız girdi. 30 yaşındaki sanatçının babasının Florida St. Petersburg’da bulunan 4 milyon dolar’lık (24.2 milyon TL) malikanesine giren hırsıza direndi ve boğuşma yaşandı. Polisin aldığı ifadede yapılan açıklamada, eve saat 22.00’de gelen baba Swift’in, hırsızın sesini duyduğu ve kısa bir arbedenin ardından şüphelinin kaçtığı bildirildi. Hırsızın 13 katı acil çıkış merdiveninden tırmanarak çıktığı ve geçtiğimiz gün polis tarafından yakalandığı aktarıldı. Sabıka kaydı kabarık olan hırsıza 50 bin dolar para cezası kesildi.