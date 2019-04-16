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Sydney Paige Monfries Instagram kurbanı oldu

ABD New York'ta Fordham Üniversitesi'nde gazetecilik okuyan ve bir dergide stajyer fotoğrafçılık yapan Sydney Paige Monfries (22) Instagram'da paylaşmak amacıyla şehrin panoramik fotoğrafını çekmek istiyordu. Önceki gece 03:00'te üniversite kumpüsündeki saat kulesine çıktı. Ancak dengesini kaybedip 12 metreden yere çakıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede öldü.

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    Sosyal medya insanların hayatına girdiğinden beri, fotoğraf çekme çılgınlığı bambaşka bir boyut aldı. Bu çılgınlık kimi zaman tehlikeli boyutlara ulaşırken, bunun son örneği ABD’de bir üniversitede yaşandı.


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    22 yaşındaki Fordham Üniversitesi son sınıf öğrencisi Sydney Paige Monfries, New York'u panoramik fotoğraflamak isterken canından oldu.

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    Polisin elde ettiği bilgilere göre bir dergide stajyer fotoğrafçılık da yapan Monfries, sabaha karşı arkadaşlarıyla birlikte okulun saat kulesine çıktı.
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    Gazetecilik bölümü öğrencisi olan Monfries, fotoğraf çekimi sırasında dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

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    Kanlar içinde kalan genç kız arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
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    Monfries doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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    İşte Sydney Paige Monfries'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan bazıları...
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