Syedra Antik Kenti meğer zeytinyağı fabrikasıymış. Evler üretimle iç içe
29.12.2025 12:39
AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında Syedra Antik Kenti'nde zeytinyağı üretimine dair kalıntılar ortaya çıkarıldı.
TARİHİ 3 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda tespit edilen 100'den fazla zeytinyağı işliği, şehrin antik dönemde önemli bir zeytinyağı üretim merkezi olduğunu ortaya koydu. Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı çalışmaları sürüyor.
Antik kentte Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun izlerini taşıyan tarihi alan stadyumu, tiyatrosu, meclisi, hamamı, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzları, sarnıçları, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası ve zeytin işlikleri dikkat çekiyor.
KENT YAŞAMI VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ İÇ İÇE
Kazı başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer yaptığı açıklamada 20'ye yakın zeytinyağı işliğini ortaya çıkardıklarını antik kentin tamamında ise 100'e yakın zeytinyağı işliği olduğunu tespik ettiklerini söyledi. Ergürer, kentte neredeyse her yapının altında bir zeytinyağı ya da diğer üretimlere ait atölye ve işliklerin olduğuna dikkati çekerek, bunların üzerinde de 2 veya 3 katlı konutların bulunduğunu kaydetti.
Bu tür antik kentlerde genellikle üretimlerin kent dışında olduğu biliniyor. Ancak bu Syedra Antik Kentinde üretim ve kent yaşaımının iç içe olması arkeologları şaşırttı.
GELECEĞE MİRAS PROJESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ergürer, 2024'te kentin güneybatı caddesinde neredeyse tüm taş ve malzemelerin orijinal yerinde olduğu bir zeytinyağı işliğini tespit ettiklerini aktardı.
Zeytinyağı üretiminin ticarete dönüşmesiyle Syedra Antik Kenti ve diğer kentler arasında etkileşimler olduğu düşünülüyor. Bu konu hakkında da çalışmalar sürüyor.