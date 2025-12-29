Syedra Antik Kenti meğer zeytinyağı fabrikasıymış. Evler üretimle iç içe

Kazı başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer yaptığı açıklamada 20'ye yakın zeytinyağı işliğini ortaya çıkardıklarını antik kentin tamamında ise 100'e yakın zeytinyağı işliği olduğunu tespik ettiklerini söyledi. Ergürer, kentte neredeyse her yapının altında bir zeytinyağı ya da diğer üretimlere ait atölye ve işliklerin olduğuna dikkati çekerek, bunların üzerinde de 2 veya 3 katlı konutların bulunduğunu kaydetti.

Bu tür antik kentlerde genellikle üretimlerin kent dışında olduğu biliniyor. Ancak bu Syedra Antik Kentinde üretim ve kent yaşaımının iç içe olması arkeologları şaşırttı.