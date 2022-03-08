Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar)

Gişe rekorları kıran Rambo ve Rocky filmlerinin efsanevi aktörü Sylvester Stallone'nin annesi de Odessa'lı. Stallone 80’lerin aksiyon kahramanı Rambo’nun adını taşıyan bir köpek yavrusunu gösteren Ukrayna’daki bir askerden dokunaklı bir fotoğrafı paylaştı. Stallone, "Tanrı tüm cesur erkekleri, kadınları ve çocukları korusun. Bu kabus ve korkunç trajedi bitmeli!" dedi.