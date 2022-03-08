Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar)

Annesi bir Odessa'lı olan Rambo ve Rocky filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone yayınladığı mesajda, "Tanrı tüm cesur erkekleri, kadınları ve çocukları korusun. Bu kabus ve korkunç trajedi bitmeli!" dedi. Hollywood yıldızları arasında Stallone gibi kökleri Ukrayna'ya uzanan onlarca isim var.

Haberler 08.03.2022 - 11:27

Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar) - 1

Hollywood'un renkli dünyasında yaşayan, kırmızı halılarında boy gösteren onlarca ismin tarihinde Ukrayna var.

Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar) - 2

O isimlerden biri olan Ukrayna asıllı Amerikalı oyuncu Mila Kunis, Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mülteciler için 3 milyon dolar bağış yaptıklarını duyurdu. Kunis, "Ukraynalı olmaktan hiç bugünkü kadar gurur duymadım" dedi.

Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar) - 3

Gişe rekorları kıran Rambo ve Rocky filmlerinin efsanevi aktörü Sylvester Stallone'nin annesi de Odessa'lı. Stallone 80’lerin aksiyon kahramanı Rambo’nun adını taşıyan bir köpek yavrusunu gösteren Ukrayna’daki bir askerden dokunaklı bir fotoğrafı paylaştı. Stallone, "Tanrı tüm cesur erkekleri, kadınları ve çocukları korusun. Bu kabus ve korkunç trajedi bitmeli!" dedi.

Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar) - 4

Yağmur Adam, Papilon ve Kramer Kramere karşı gibi birçok filmde canlandırdığı karakterlerle büyük bir üne kavuşan Dustin Hoffman'ın da kökleri Ukrayna'ya uzanıyor.
Aktörün, Kiev'li büyükanne ve büyükbabası 1917'de Bolşevik Devrimi sırasında hayatını kaybetti.


Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar) - 5

Winona Laura Horowitz olarak doğan Winona Ryder'ın ailesi, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'dan ABD'de göç etti.


Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar) - 6

Aktirs bir röportajında zaman zaman kendisine “Nasıl olur, Yahudi misin? Fakat çok güzel görünüyorsun” dendiğini, bir defasında ise bir dönem filminde aristokrat bir ailenin üyesi rolü için fazla ‘Yahudi’ göründüğü öne sürülerek reddedildiğini anlatmıştı.


Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar) - 7

Hollywood'un en önemli yönetmenlerinden Steven Spielberg'ten Olga Kurilenko'ya, Mila Yoyoviç'ten Vera Farmiga'ya birçok ünlü ismin soy ağacı Ukrayna'ya uzanıyor.

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