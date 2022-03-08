Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli (Hollywood'daki Ukraynalılar)

Haberler 08.03.2022 - 11:27
Hollywood'un renkli dünyasında yaşayan, kırmızı halılarında boy gösteren onlarca ismin tarihinde Ukrayna var.
O isimlerden biri olan Ukrayna asıllı Amerikalı oyuncu Mila Kunis, Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mülteciler için 3 milyon dolar bağış yaptıklarını duyurdu. Kunis, "Ukraynalı olmaktan hiç bugünkü kadar gurur duymadım" dedi.
Gişe rekorları kıran Rambo ve Rocky filmlerinin efsanevi aktörü Sylvester Stallone'nin annesi de Odessa'lı. Stallone 80’lerin aksiyon kahramanı Rambo’nun adını taşıyan bir köpek yavrusunu gösteren Ukrayna’daki bir askerden dokunaklı bir fotoğrafı paylaştı. Stallone, "Tanrı tüm cesur erkekleri, kadınları ve çocukları korusun. Bu kabus ve korkunç trajedi bitmeli!" dedi.
Yağmur Adam, Papilon ve Kramer Kramere karşı gibi birçok filmde canlandırdığı karakterlerle büyük bir üne kavuşan Dustin Hoffman'ın da kökleri Ukrayna'ya uzanıyor.
Aktörün, Kiev'li büyükanne ve büyükbabası 1917'de Bolşevik Devrimi sırasında hayatını kaybetti.
Winona Laura Horowitz olarak doğan Winona Ryder'ın ailesi, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'dan ABD'de göç etti.
Aktirs bir röportajında zaman zaman kendisine “Nasıl olur, Yahudi misin? Fakat çok güzel görünüyorsun” dendiğini, bir defasında ise bir dönem filminde aristokrat bir ailenin üyesi rolü için fazla ‘Yahudi’ göründüğü öne sürülerek reddedildiğini anlatmıştı.
Hollywood'un en önemli yönetmenlerinden Steven Spielberg'ten Olga Kurilenko'ya, Mila Yoyoviç'ten Vera Farmiga'ya birçok ünlü ismin soy ağacı Ukrayna'ya uzanıyor.