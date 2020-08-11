Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü

Rocky'de canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan Dolph Lundgren'den sonra filmin başrol oyuncusu Sylvester Stallone de yıllara yenik düştü.

11.08.2020 - 09:49 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 09:50

Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü - 1
Rocky ve Rambo serilerinin ünlü oyuncusu ABD'li aktör Sylvester Stallone, California'da ailesiyle tatil yaparken görüntülendi.
Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü - 2
Ünlü oyuncunun aldığı kilolar ve göbeği görenleri şaşırttı.

Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü - 3
Son olarak 2019 yılında Rambo serisinin son filmi için kameraların karşısına geçen 74 yaşındaki aktör daima fit vücuduyla hafızalarda yer etmişti.

Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü - 4
Rocky'de Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan Dolph Lundgren da geçtiğimiz günlende n eski fit görüntüsünden uzak haliyle gündem olmuştu.
Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü - 5
Sylvester Stallone'nin tatilinden fotoğraflar...
Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü - 6
Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü - 7

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