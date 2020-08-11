Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü

Rocky'de canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan Dolph Lundgren'den sonra filmin başrol oyuncusu Sylvester Stallone de yıllara yenik düştü. Rocky ve Rambo serilerinin ünlü oyuncusu ABD'li aktör Sylvester Stallone, California'da ailesiyle tatil yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncunun aldığı kilolar ve göbeği görenleri şaşırttı. Son olarak 2019 yılında Rambo serisinin son filmi için kameraların karşısına geçen 74 yaşındaki aktör daima fit vücuduyla hafızalarda yer etmişti. Rocky'de Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan Dolph Lundgren da geçtiğimiz günlende n eski fit görüntüsünden uzak haliyle gündem olmuştu. Sylvester Stallone'nin tatilinden fotoğraflar...