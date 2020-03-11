Sylvester Stallone'den Corana virüse eldivenli tedbir

Corana virüsün 26 kişinin canını aldığı ABD'de herkes diken üstünde... Sylvester Stallone da Corana virüs korkusuyla sıkı önlemler alan ünlüler kervanına katıldı.

11.03.2020 - 07:50

Şimdilerde Samaritan adlı süper kahraman filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Sylvester Stallone'yi de Corana virüs korkusu sardı.

Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüntülenen ABD'li oyuncunun, Corana virüs önlemi dikkat çekti.

73 yaşındaki aktör, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken muayene eldiveni kullandı.

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun Stanley Kominski isimli karaktere hayat verdiği film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

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