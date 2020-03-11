Sylvester Stallone'den Corana virüse eldivenli tedbir

11.03.2020 - 07:50
Şimdilerde Samaritan adlı süper kahraman filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Sylvester Stallone'yi de Corana virüs korkusu sardı.
Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüntülenen ABD'li oyuncunun, Corana virüs önlemi dikkat çekti.
Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun Stanley Kominski isimli karaktere hayat verdiği film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.