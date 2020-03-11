Sylvester Stallone'den Corana virüse eldivenli tedbir

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun Stanley Kominski isimli karaktere hayat verdiği film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.