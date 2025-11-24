Tabureli Türk restoranı Michelin yıldızlı devleri solladı dünyanın en iyi restoranları arasına girdi

Dünyanın en ikonik ve lüks restoranlarının yer aldığı Taste Atlas sıralamasına, Türkiye'den 4 farklı işletme girdi.

Türk işletmeler arasında Gaziantep'te katmeriyle bilinen Katmerci Zekeriya Usta Tatlı da var. Katmerci Zekeriya Usta, bazı masalarında sadece taburelerin yer aldığı, dekorasyon yerine lezzeti öne çıkaran bir mekan olarak listeye girmeyi başardı.

Tatlıcıyı bu mütevaziliği ve lezzetlerinde son derece istikrarlı olması öne çıkardı.

Mütevazi bir mekanda geleneksel Türk katmerleri servis eden işletme, milyon dolarlık dekorasyona sahip dünya devler arasında hemen dikkat çekti.

158 yıllık aile işletmesi, deden toruna aktarılan lezzet anlayışıyla yönetiliyor.

Dünyasının en popüler ilk 10 restoranın yer aldığı listede 2 Türk restoranın yer alması ise mutfak iddiamızın sadece yemekle değil tatlıda da olduğunu gösteriyor.