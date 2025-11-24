Tabureli Türk restoranı Michelin yıldızlı devleri solladı dünyanın en iyi restoranları arasına girdi
24.11.2025 15:34
NTV - Haber Merkezi
Gastronomi dünyasının en önemli platformları arasında yer alan ve kullanıcıların oylarıyla belirlenen Taste Atlas "Dünyanın En İyi Tatlı Mekanları" (Most Legendary Dessert Places) listesini açıkladı. Bu küresel sıralamada, lüks ve gösterişli restoranlar arasında bir sürpriz yaşandı. Tabureli masaları ve mütevazı bir tezgâhı olan işletme, listenin 23. sırasına yerleşerek dünya çapındaki Michelin yıldızlı devleri ve lüks mekânları geride bıraktı.
Dünyanın en ikonik ve lüks restoranlarının yer aldığı Taste Atlas sıralamasına, Türkiye'den 4 farklı işletme girdi.
Türk işletmeler arasında Gaziantep'te katmeriyle bilinen Katmerci Zekeriya Usta Tatlı da var. Katmerci Zekeriya Usta, bazı masalarında sadece taburelerin yer aldığı, dekorasyon yerine lezzeti öne çıkaran bir mekan olarak listeye girmeyi başardı.
Tatlıcıyı bu mütevaziliği ve lezzetlerinde son derece istikrarlı olması öne çıkardı.
Mütevazi bir mekanda geleneksel Türk katmerleri servis eden işletme, milyon dolarlık dekorasyona sahip dünya devler arasında hemen dikkat çekti.
158 yıllık aile işletmesi, deden toruna aktarılan lezzet anlayışıyla yönetiliyor.
Dünyasının en popüler ilk 10 restoranın yer aldığı listede 2 Türk restoranın yer alması ise mutfak iddiamızın sadece yemekle değil tatlıda da olduğunu gösteriyor.
LÜKSÜ GERİDE BIRAKAN OTANTİK DENEYİM
Listenin ilk 100 sırasında yer alan 4 Türk restoranı, Türk mutfağının küresel arenadaki önemini vurgularken, 23. sıradaki Katmerci Zekeriya Usta ise küçük işletmesiyle dikkat çekiyor.
Katmeriyle dünya listelerine giren Katmerci Zekeriya Usta, ilk açıldığında Elmacı Pazarı diye bilinen açık pazar yerindeydi. Katmerci Zekeriya Usta işletmesi 1925 yılında Hacı Nuri Özsimitçi tarafından kuruldu, sonra aile yönetildi.
Hacı Nuri usta, oğlu Zekeriya Özsimitçi’yi de katmer ustası olarak yetiştirdi. Nuri Usta’nın ölümünden sonra dükkanı oğlu Zekeriya Usta devam ettirdi. Halen 4. kuşak Mehmet Nuri Özsimitçi de dükkanın işletmesine katılmış durumda.
İşletmenin sahibi şu an Mehmet Özsimitçi. Özsimitçi, ntv.com.tr'nin soruların yanıtlarken, işletmenin aslında 158 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve belki daha da eski olabileceğini söyledi. Dedelerinden miras kalan işletmeyi, aynı titizlikle ayakta tuttuğunu anlatan Özsimitçi, “Lezzeti bozarsam dedelerimin beni rüyamda bile döver.” diye konuştu.
Müşteriler, bu otantik restoranda çoğunlukla sokağa dizilmiş taburelerde oturarak katmer tatlısını afiyetle yiyor. Bu da lezzetin ve otantikliğin, ihtişamdan daha değerli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Özsimitçi, yurtdışından gelen müşterilerinin olduğunu, birçok ünlü ismi de işletmesinde misafir ettiğini aktarırken, kaliteden asla ödün vermediğini ve vermeye de niyeti olmadığını söyledi.
Katmerci Zekeriya Usta, Gaziantep'te Katmer tatlısının tanınan ismi olarak görülüyor. Katmer, Antep fıstığı ve kaymaklı çıtır yufkadan yapılıyor ve bu tatlının tadını çıkarmak için birçok kişi Katmerci Zekeriya Usta'yı ziyaret ediyor. İşletmenin sahibi Özsimitçi, “Sabah 7.30' da açarım, akşam 8' de kapatırız, bu değişmez, fazla müşteri gelecek diye üretimi bozmam, 30-40 kişilik müşteri kapasitemiz var, bu yeterli.” diyerek, lezzete odaklandıklarını anlattı.
Özsimitçi, mesleğin ve kalitenin yaşaması için eleman seçiminden malzeme seçimine kadar bütün ayrıntılarla ilgileniyor. Mutfak Sanatları Akademisi gibi kuruluşlarla da işbirliği yapan Özsimitçi, işletmenin büyümesi ve daha çok kar etmek gibi niyeti olmadığını da belirtti.
Özsimitçi, işletmesinin taburelerle oturulan bir mekan olmasından da memnun ve bu durum için, “Nostaljik ve doğal” nitelemesi yaptı.
EN İYİ 10 TATLI RESTORANINDAN 2'Sİ TÜRK
Sıralamanın ilk 10 sıralamasında ise 2 Türk tatlıcısı yer alıyor. Birçok lüks dünya restoranının arasında yer alan Hafız Mustafa ve Karaköy Güllüoğlu, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.
