Tabut başındaki pozu tepki çeken fenomen Jayne Rivera: Babam hayatta olsa onaylardı

Sosyal medya kullanıcıları Rivera’yı babasının cenazesini fotoğraf çekimi yapma fırsatı olarak kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı 'Jayne Rivera nasıl gerçek bir insan olabilir ve bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünür' yorumu yaparken bir başka kullanıcı da 'cenazeyi seksi yas elbisesini sergileme fırsatı olarak gördüğünü' dile getirmişti.





