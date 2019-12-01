Tacı geri alınan Ukrayna Güzellik Kraliçesi isyan etti

Veronika Didusenko, 2018 Ukrayna Güzellik Kraliçesi seçildikten sonra, yıllar önce Türkiye’de tacı elinden alınan Hülya Avşar’la aynı kaderi paylaştı.
24 yaşındaki güzellik kraliçesinin boşanmış olduğu ve Alex isimli 5 yaşında bir oğlunun bulunduğunun ortaya çıkması üzerine tacı elinden alındı.
Veronika Didusenko, ayrıma uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Miss World’un yarışma kuralları arasında “evlenmemiş olmak ve hiç doğum yapmamış olmak” şartı bulunuyor.
Ukrayna’da diskalifiye olduğu için merkezi İngiltere’de bulunun Miss World’e de katılamayan ‘taçsız kraliçe’, yarışma kurallarının 2010 tarihli Eşitlik Yasası’na aykırı olduğunu savunarak organizatörlerin hakkını ihlal ettiğini öne sürdü.
18 yaşında modellik yapmaya başlayan Didusenko, bugüne dek Paris, Milano, Londra gibi şehirlerin moda haftalarında boy gösterdi; Maison Margiela, Escada, Pat McGrath, John Galliano gibi global markalarla çalıştı.
Didusenko'nun tacının geri alınması haberi Daily Mail, Fox News, Cosmopolitan, New York Post, BBC, Reuters gibi global medyada yer buldu. Bu durum, 'taçsız kraliçe'ye beklenenden daha kısa sürede şöhret kazandırdı.
Öte yandan 1983 yılında Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar'ın tacı daha önce evlenip boşanmış olduğu için elinden alınmıştı.