Tacı geri alınan Ukrayna Güzellik Kraliçesi isyan etti

Ukrayna’da diskalifiye olduğu için merkezi İngiltere’de bulunun Miss World’e de katılamayan ‘taçsız kraliçe’, yarışma kurallarının 2010 tarihli Eşitlik Yasası’na aykırı olduğunu savunarak organizatörlerin hakkını ihlal ettiğini öne sürdü.