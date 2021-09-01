Taciz skandalı sonrası İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ve yönetiminden istifa

İzlanda Futbol Federasyonu (KSI) Başkanı Gudni Bergsson milli takımda bazı futbolcular hakkında cinsel saldırı iddialarıyla ilgili bilgisi olmadığı yönünde yalan söylediği iddiasıyla görevinden istifa etti. Aynı zamanda yönetim kurulunun tamamı da skandalı örtbas ettikleri iddialarının ardından istifa kararı aldı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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01.09.2021 - 10:03

İzlanda Futbol Federasyonu (KSI) Başkanı Gudni Bergsson ve yönetim kurulunun tamamı bir seks skandalını örtbas ettikleri iddialarının ardından istifa etti.







Federasyonu temsil eden bir avukatın, skandalı açıklayan kadına bu olayı gizli tutması için maddi tazminat teklif ettiği de öne sürülürken, federasyon bunu reddetti.







İzlanda Futbol Federasyonu bu olaydan haberdar olduğunu reddetmeye çalışmakla eleştiriliyordu. Ortaya çıkan elektronik postalar ve yazışmalar yönetimi sıkıntıya düşürdü.







İsmi açıklanmayan ancak İsveç'in IFK Göteborg kulübünde oynayan futbolcu için açıklama yapan kulüp ise konu hukuki olarak kapansa da iddiaları ciddiye aldığını duyurdu.







NE OLMUŞTU?



Skandal 25 yaşındaki bir kadının devlet televizyonunda 2017 yılında bir milli futbolcu tarafından cinsel tacize uğramasıyla ilgili şikayette bulunduğunu açıklamasının ardından patlamıştı. Kadın, tacizle suçlanan oyuncunun suçu kabul ettiğini, özür dileyip tazminat ödediğini de belirtmişti.