Tacizci yapımcı Harvey Weinstein: Kadınlar için herkesten fazla çalıştım

Tacizci Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında taciz ve tecavüz iddiasında bulunan yaklaşık 70 kadınla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı haberlerinin ardından ilk kez New York Post gazetesine konuştu.
New York’ta bir hastanede tedavi gören 67 yaşındaki yapımcı, röportajında kendisini “unutulan adam” olarak tanımlayarak, “Ben, kadınlar için herkesten daha fazla çalıştım. Tüm yapımcılardan daha fazla kadın yönetmenli ve kadınları anlatan film yaptım. 30 yıl öncesinden söz ediyorum. Şimdiden, yani bunun moda olduğu bir zamandan bahsetmiyorum. Ben ilk kez yaptım. Öncülük ettim” dedi.
Weinstein, “Olanlar nedeniyle her şeyin içi boşaltıldı. İşlerim unutuldu” şeklinde konuştu.
Yapımcı, 2003’te Gwyneth Paltrow’a Zirveye Tırmanış (View from the Top) filmi için 10 milyon dolar ödediğini söyleyerek, bunun o dönemde erkek oyuncuların aldığından yüksek bir rakam olduğunu belirtti. Son dönemde rüşvet skandalıyla gündeme gelen Felicity Huffman’a da Transamerica filminde yer vererek ileri görüşlü bir kararda bulunduğunu, bu sayede oyuncunun Oscar kazanmasına vesile olduğunu iddia etti.
Cinsel saldırı ve tecavüz dahil beş farklı suçla yargılanan Weinstein’in iflas halindeki şirketi, yapımcı hakkında taciz ve tecavüz iddiasında bulunan yaklaşık 70 kadına 25 milyon dolar tazminat ödeme konusunda geçici olarak anlaştı. Anlaşma, Weinstein tarafından tecavüze ve tacize uğradığını beyan eden tüm kadınların davalarını kapsıyor. Weinstein hiçbir şekilde tacizden sorumlu tutulmayacak ve ödeme yapmayacak. 25 milyon dolar Weinstein'in iflas halindeki şirketinin sigorta poliçesinden karşılanacak.
Weinstein yaklaşık iki yıl önce aralarında Gywneth Paltrow, Angelina Jolie, Kelly Brook ve Asia Argento gibi birçok ünlü yıldızın bulunduğu ve çoğunluğu aktris ve set çalışanı 70 kadın tarafından tecavüz ve cinsel taciz iddiasıyla suçlanmıştı. Ancak Weinstein iddiaları kabul etmemişti.
Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi "Ben de" (Me too) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmaya başladı. Sadece 2 günde 12 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için "Time's Up" adlı kampanya düzenledi.
Hakkındaki suçlamalar sonrası 2018’de röportaj veren Weinstein, “Ben tecavüzcü değilim. Seks karşılığı iş verdim ve Hollywood’da bunu herkes yapıyor” demişti.