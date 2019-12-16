Tacizci yapımcı Harvey Weinstein: Kadınlar için herkesten fazla çalıştım

"30 YIL ÖNCE ÖNCÜ OLDUM"

New York’ta bir hastanede tedavi gören 67 yaşındaki yapımcı, röportajında kendisini “unutulan adam” olarak tanımlayarak, “Ben, kadınlar için herkesten daha fazla çalıştım. Tüm yapımcılardan daha fazla kadın yönetmenli ve kadınları anlatan film yaptım. 30 yıl öncesinden söz ediyorum. Şimdiden, yani bunun moda olduğu bir zamandan bahsetmiyorum. Ben ilk kez yaptım. Öncülük ettim” dedi.

Weinstein, “Olanlar nedeniyle her şeyin içi boşaltıldı. İşlerim unutuldu” şeklinde konuştu.