Tacizi ifşa eden Çinli tenisçi Peng Shuai ortadan kayboldu

18 kez Grand Slam şampiyonu olan Chris Evert, Twitter'da Peng Shuai nerede (WhereIsPengShuai) hashtag'ine yol açan en yüksek profilli tenis oyuncusu oldu. Evert, "Peng'i 14 yaşından beri tanıyorum; hepimiz endişelenmeliyiz; bu ciddi bir durum; o nerede? O güvende mi? Herhangi bir bilgi memnuniyetle karşılanacaktır" şeklinde tweet attı.