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Tacizle suçlanan oyuncu Cuba Gooding Jr. kelepçelendi

Tacizle suçlanan Oscar'lı oyuncu Cuba Gooding Jr, ifade vermek üzere mahkemeye kelepçelenerek götürüldü.

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    Yeni Bir Başlangıç filmiyle 1997 yılında Oscar kazanan Cuba Gooding Jr, taciz suçlamasıyla karşı karşıya.

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    51 yaşındaki ABD’li oyuncu, hakkında geçen hafta sonu taciz şikayeti yapılmıştı.

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    New York’ta alkollüyken 29 yaşında bir kadını taciz ettiği öne sürülen oyuncu, önceki gün emniyete ifade vermeye gitti.

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    Gooding, ardından mahkemeye götürülürken kelepçelendi.

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    Rahat tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, iddiaları kabul etmedi ve duruşması ertelendi.

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