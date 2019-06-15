Tacizle suçlanan oyuncu Cuba Gooding Jr. kelepçelendi
Tacizle suçlanan Oscar'lı oyuncu Cuba Gooding Jr, ifade vermek üzere mahkemeye kelepçelenerek götürüldü.
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Yeni Bir Başlangıç filmiyle 1997 yılında Oscar kazanan Cuba Gooding Jr, taciz suçlamasıyla karşı karşıya.
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51 yaşındaki ABD’li oyuncu, hakkında geçen hafta sonu taciz şikayeti yapılmıştı.
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New York’ta alkollüyken 29 yaşında bir kadını taciz ettiği öne sürülen oyuncu, önceki gün emniyete ifade vermeye gitti.
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Gooding, ardından mahkemeye götürülürken kelepçelendi.
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Rahat tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, iddiaları kabul etmedi ve duruşması ertelendi.