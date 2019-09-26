Tacizle suçlanan Placido Domingo istifa etti

Cinsel taciz suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo, görev yaptığı Metropolitan Opera’daki görevini bıraktı.
1
Dünyaca ünlü 78 yaşındaki İspanyol tenor Placido Domingo, 20 kadın tarafından cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
2
Kadınlardan bazıları, Domingo’nun istediklerini yapmadıkları takdirde kariyerlerine zarar verme tehdidinde bulunduğunu da söyledi.
3
Mağdur olduklarını söyleyen kadınların iddiaları, ABD merkezli Associated Press haber ajansı tarafından iki raporda yayınlandı.
4
Tüm bu suçlamalar nedeniyle Amerikan Müzik Sanatçıları Birliği, Placido Domingo hakkında soruşturma başlattı.
5
Cinsel taciz iddialarının ardından Domingo’nun görev yaptığı New York’taki Metropolitan Opera’dan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Domingo’nun Metropolitan Opera’dan ayrıldığı, daha önceden programlanmış performanslarından çekilmeyi kabul ettiği bildirildi.
6
Operanın efsane sesi de cinsel taciz iddialarını reddetmesine rağmen Metropolitan Opera ile 51 yıllık ilişkisinin sona erdiğini ifade etti.