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Tacizle suçlanan Placido Domingo istifa etti

Cinsel taciz suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo, görev yaptığı Metropolitan Opera’daki görevini bıraktı.

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    Dünyaca ünlü 78 yaşındaki İspanyol tenor Placido Domingo, 20 kadın tarafından cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.


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    Kadınlardan bazıları, Domingo’nun istediklerini yapmadıkları takdirde kariyerlerine zarar verme tehdidinde bulunduğunu da söyledi.

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    Mağdur olduklarını söyleyen kadınların iddiaları, ABD merkezli Associated Press haber ajansı tarafından iki raporda yayınlandı.


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    Tüm bu suçlamalar nedeniyle Amerikan Müzik Sanatçıları Birliği, Placido Domingo hakkında soruşturma başlattı.


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    Cinsel taciz iddialarının ardından Domingo’nun görev yaptığı New York’taki Metropolitan Opera’dan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Domingo’nun Metropolitan Opera’dan ayrıldığı, daha önceden programlanmış performanslarından çekilmeyi kabul ettiği bildirildi.


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    Operanın efsane sesi de cinsel taciz iddialarını reddetmesine rağmen Metropolitan Opera ile 51 yıllık ilişkisinin sona erdiğini ifade etti.
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