Tacizle suçlanan Woody Allen: MeToo hareketinin başarmak isteyeceği her şeyi yaptım

1 Üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği iddia edilen Oscar ödüllü yönetmen Woody Allen'ın MeToo hareketi hakkında yeni açıklamalar yaptı.







2 New York’ta Yağmurlu Bir Gün’ün (A Rainy Day in New York) Fransa prömiyeri öncesinde konuşan Allen’a 2018’deki "MeToo hareketinin poster çocuğu ben olmalıyım” açıklamasından pişman olup olmadığı soruldu.







3 France 24’a konuşan Allen şunları söyledi: "Pek sayılmaz. Yüzlerce aktrisle çalıştım ve biri bile benden yakınmadı; bir tane bile şikayet yok. Yıllarca en üst kapasitede kadın istihdam ettim ve onlara hep erkeklerle eşit ödeme yaptık. #MeToo hareketinin başarmak isteyeceği her şeyi yaptım."







4 Allen’ın MeToo’ya ilişkin 2018’deki yorumları, Farrow’un yinelediği taciz suçlaması bağlamında yapılmıştı. Suçlama, Farrow’un o sıralar 7 yaşında olduğu 1992’ye uzanıyor.







5 Daha önce usta yönetmene soruşturma başlatılmış ancak aleyhine herhangi bir dava olmamıştı.







6 Geçtiğimiz günlerde ise ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği iddia edilen Allen'ın masum olduğunu ve ona inandığını söyledi.