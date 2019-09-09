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Tacizle suçlanan Woody Allen: MeToo hareketinin başarmak isteyeceği her şeyi yaptım

Evlatlık kızı Dylan Farrow’un tacizle suçladığı ünlü yönetmen #MeToo hareketine desteğini yineledi. Allen, “MeToo hareketinin başarmak isteyeceği her şeyi yaptığını” dedi.

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    Üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği iddia edilen Oscar ödüllü yönetmen Woody Allen'ın MeToo hareketi hakkında yeni açıklamalar yaptı.


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    New York’ta Yağmurlu Bir Gün’ün (A Rainy Day in New York) Fransa prömiyeri öncesinde konuşan Allen’a 2018’deki "MeToo hareketinin poster çocuğu ben olmalıyım” açıklamasından pişman olup olmadığı soruldu.


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    France 24’a konuşan Allen şunları söyledi: "Pek sayılmaz. Yüzlerce aktrisle çalıştım ve biri bile benden yakınmadı; bir tane bile şikayet yok. Yıllarca en üst kapasitede kadın istihdam ettim ve onlara hep erkeklerle eşit ödeme yaptık. #MeToo hareketinin başarmak isteyeceği her şeyi yaptım."


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    Allen’ın MeToo’ya ilişkin 2018’deki yorumları, Farrow’un yinelediği taciz suçlaması bağlamında yapılmıştı. Suçlama, Farrow’un o sıralar 7 yaşında olduğu 1992’ye uzanıyor.


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    Daha önce usta yönetmene soruşturma başlatılmış ancak aleyhine herhangi bir dava olmamıştı.


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    Geçtiğimiz günlerde ise ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği iddia edilen Allen'ın masum olduğunu ve ona inandığını söyledi.
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    METOO NEDİR?

    Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi ‘Ben de’ (MeToo) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmıştı. 

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