Taco nedir, nasıl yapılır? (Taco tarifi)

ntv.com.tr 29.07.2020 - 11:30
Tavukları minik minik doğrayıp, sotelemeye başlayın. Üzerine tuz, karabiber ve kekik ekleyerek ocaktan alın. Avokadoları çatal ile ezin. İçerisine ince kıyılmış soğan, tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyağı ekleyin. Tacoların içerisine önce avokadolu karışımı, ardından tavukları ekleyerek servis edin.
Karidesler, sıvı yağ ile sotelenir. Üzerine tuz, karabiber eklenerek ocaktan alınır. Soğan ve ananaslar minik minik doğranır. Sosu için krema, limon suyu, tuz ve karabiber iyice çırpılır. Tacoların içine sırası ile lahana, soğan, ananas, mısır ve karidesler eklenir. En üste ekşi krema ilave edilerek servis edilir.