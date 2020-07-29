Taco nedir, nasıl yapılır? (Taco tarifi)

Meksika mutfağının en çok sevilen lezzeti Taco, birden farklı lezzet bileşenleriyle evde de yapılması çok kolay bir atıştırmalık. İşte ismini Meksika'ya özgü lavaşından alan Taco'nun çeşitli tarifleri...

ntv.com.tr 29.07.2020 - 11:30

Taco nedir, nasıl yapılır? (Taco tarifi) - 1

Kıymalı Taco

Malzemeler:

  • Kişi sayısı kadar taco
  • 500 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • İstenilen yeşillikler
  • 1 adet domates
  • Acı sos
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Toz biber
  • Kimyon
  • Üzeri için ince rendelenmiş kaşar peyniri 
Kıymayı tavaya alıp, sıvı yağ ile kavurmaya başlayın. Ardından ince kıyılmış soğan ve ezilmiş sarımsakları ilave edin. Son olarak baharatları ilave edin. Kavrulduktan sonra tacoların içlerini kıyma ile doldurun. Üzerine kıyılmış yeşillikleri ve doğranmış domatesleri ilave edin. Acı sos ve rendelenmiş kaşar ile servis edin.
Taco nedir, nasıl yapılır? (Taco tarifi) - 2

Avokado soslu Tavuklu Taco

Malzemeler:

  • Kişi sayısı kadar taco
  • 500 gr  kemiksiz tavuk but
  • 2 adet avokado
  • 1 adet soğan
  • 1 adet limon
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kekik

Tavukları minik minik doğrayıp, sotelemeye başlayın. Üzerine tuz, karabiber ve kekik ekleyerek ocaktan alın. Avokadoları çatal ile ezin. İçerisine ince kıyılmış soğan, tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyağı ekleyin. Tacoların içerisine önce avokadolu karışımı, ardından tavukları ekleyerek servis edin.

Taco nedir, nasıl yapılır? (Taco tarifi) - 3

Karidesli Taco

Malzemeler:

  • 6 adet taco
  • 500 gr karides
  • 6 dilim ananas
  • 1 adet soğan
  • Rende kırmızı lahana
  • 1 kutu mısır
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Ekşi krema için:

  • 1 paket  krema
  • 1 adet limon suyu
  • Tuz 
  • Karabiber

Karidesler, sıvı yağ ile sotelenir. Üzerine tuz, karabiber eklenerek ocaktan alınır. Soğan ve ananaslar minik minik doğranır. Sosu için krema, limon suyu, tuz ve karabiber iyice çırpılır. Tacoların içine sırası ile lahana, soğan, ananas, mısır ve karidesler eklenir. En üste ekşi krema ilave edilerek servis edilir.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER