Taco nedir, nasıl yapılır? (Taco tarifi)

Kıymalı Taco

Malzemeler:

Kişi sayısı kadar taco

500 gr kıyma

kıyma 1 adet soğan

2 diş sarımsak

İstenilen yeşillikler

1 adet domates

Acı sos

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Toz biber

Kimyon

Üzeri için ince rendelenmiş kaşar peyniri

Kıymayı tavaya alıp, sıvı yağ ile kavurmaya başlayın. Ardından ince kıyılmış soğan ve ezilmiş sarımsakları ilave edin. Son olarak baharatları ilave edin. Kavrulduktan sonra tacoların içlerini kıyma ile doldurun. Üzerine kıyılmış yeşillikleri ve doğranmış domatesleri ilave edin. Acı sos ve rendelenmiş kaşar ile servis edin.