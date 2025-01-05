Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz

Tahin ve pekmezin tüketimi ile ilgili yapılan bu hata ise iki sağlıklı besinin faydalarından bir arada yararlanma isteği sonucu ortaya çıkıyor. Tahin ve pekmezin içerdiği kalsiyum ve demir karıştırılarak tüketildiğine tepkimeye girebiliyor ve bu da iki besinin faydalarını da sıfırlayabiliyor.