Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz

Kış mevsimi geldiğinde soğuk havalara karşı direnç kazanmak ve vücuda enerji depolamak için en çok tüketilen besinlerden biri olan tahin ve pekmez, sağlığa pek çok fayda sağlamasıyla biliniyor. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu ikili yüksek oradan kalsiyum, protein ve vitamin içeriyor. Ancak bayılarak tükettiğiniz tahin ve pekmezin vücudunuza bir zararı da olabilir.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 1

Tahin pekmez, Türk mutfağında sıklıkla tüketilen ve oldukça besleyici bir tatlı karışımdır. Tahin, susamın ezilerek yağa dönüştürülmesiyle elde edilen bir tür susam ezmesidir.

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Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 2

Pekmez ise genellikle üzüm, dut, keçiboynuzu veya incir gibi meyvelerin şırasından elde edilen yoğun bir tatlıdır.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 3

Tahinin hafif yağlı ve yoğun tadı, pekmezin doğal tatlılığıyla birleşerek hem lezzetli hem de doyurucu bir karışım oluşturur.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 4

Genellikle kahvaltılarda, atıştırmalık olarak veya enerji ihtiyacı olduğunda tüketilir. Ancak yapılan bazı araştırmalarda tahin ve pekmezi birlikte tüketmenin daha önce duymadığınız bir zararı olabileceği ortaya çıktı.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 5

YÜKSEK KALORİLİ VE ENERJİ VERİSİ

Kış mevsimi geldiğinde tüketimi artan ve sofralardan eksik olmayan tahin pekmez ikilisi yüksek kalori içerir ve vücuda enerji sağlar. Tahin, protein, sağlıklı yağlar ve kalsiyum bakımından zengindir. Pekmez ise demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Pekmez, rafine şeker yerine kullanılabilen doğal bir tatlandırıcıdır.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 6

HÜCRE YENİLENMESİNE KATKI SAĞLAR

Susam tohumundan elde edilen tahin, yüksek oranda kalsiyum ve protein içeriyor. Kemik sağlığını destekleyen bu besin, aynı zamanda cilt ve saç sağlığı için de faydalı. Antioksidan özellikleriyle öne çıkan tahin, hücre yenilenmesine katkı sağlıyor ve vücudu zararlı serbest radikallere karşı koruyor.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 7

Üzüm, dut veya keçiboynuzundan yapılan pekmez, demir açısından oldukça zengin. Özellikle kansızlık sorunu yaşayanlar için etkili bir çözüm sunuyor. Kan yapıcı özelliğiyle bilinen pekmez, aynı zamanda vücudun enerji ihtiyacını karşılamada yardımcı oluyor.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 8

Tahin ve pekmez bir araya geldiğinde, hem lezzet hem de fayda açısından etkilerini katlıyor. Kalsiyum ve demirin bir arada alınmasını sağlayan bu karışım, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde karşılıyor. Ancak tahin ve pekmezi birlikte tüketmek bazı sorunlara da yol açabiliyor.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 9

BU İKİLİYİ TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Uzmanlar tahin ve pekmezin tüketilmesinde bir sakınca olmamasına rağmen bu iki sağlıklı besinin yanlış tüketildiğine dikkat çekerek tahin ve pekmez tüketmeyi seven herkesi uyardı. Tahin ve pekmez tüketirken dikkatli olmak gerekiyor.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 10

Tahin ve pekmezin tüketimi ile ilgili yapılan bu hata ise iki sağlıklı besinin faydalarından bir arada yararlanma isteği sonucu ortaya çıkıyor. Tahin ve pekmezin içerdiği kalsiyum ve demir karıştırılarak tüketildiğine tepkimeye girebiliyor ve bu da iki besinin faydalarını da sıfırlayabiliyor.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 11

Tahin yağ bakımından zengin iken pekmez şeker bakımından zengindir. Bu da birlikte tüketilmeleri halinde faydaları etkisiz hale geleceğinden vücuda sadece yağ ve şeker alımına neden oluyor. Tahin ve pekmezin bir arada tüketilmesi kilo alımını artırabilir ve kan şekerinin yükselmesine neden olabilir.

Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz - 12


Ayrıca tahin ve pekmez karışımı hem şeker hem de yağ içeriği bulunduğundan şişkinliğe neden olabilir. Sağlık açısından olumsuz etkileri nedeniyle tahin ve pekmez karışımını tüketmemek gerekiyor. Bunun yerine tahini yoğurt ile karıştırıp içerisine baş ya da reçel ekleyebilirsiniz.

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