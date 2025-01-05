Tahin ve pekmezi birlikte yiyince vücudunuzda neler olur? Meğer senelerce bu zararını bilmemişiz
Kış mevsimi geldiğinde soğuk havalara karşı direnç kazanmak ve vücuda enerji depolamak için en çok tüketilen besinlerden biri olan tahin ve pekmez, sağlığa pek çok fayda sağlamasıyla biliniyor. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu ikili yüksek oradan kalsiyum, protein ve vitamin içeriyor. Ancak bayılarak tükettiğiniz tahin ve pekmezin vücudunuza bir zararı da olabilir.
Tahin pekmez, Türk mutfağında sıklıkla tüketilen ve oldukça besleyici bir tatlı karışımdır. Tahin, susamın ezilerek yağa dönüştürülmesiyle elde edilen bir tür susam ezmesidir.