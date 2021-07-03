Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım

03.07.2021 - 10:33
Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi; Tessa Thompson ve müzisyen Rita Ora ile Sydney'deki tatil fotoğraflarının Marvel Stüdyoları'nda rahatsızlık yarattığı iddiaları üzerine konuştu.
"EVİMDE GİBİ HİSSETTİRDİLER"
Oscar ödüllü yönetmen, o görüntülerin çekildiği sırada çocuklarını neredeyse yedi aydır görmediğini söyledi.
Taika Waititi etrafında kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduğunu vurguladı. Waititi, o gün yanında bulunan insanların kendisini evinde hissettirdiklerini de sözlerine ekledi.
Öte yandan yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını konuşuluyor.
Yapım şirketinin üst düzeyine yakın bir kaynak, Waititi'nin sergilediği görüntülerin çizgiyi aştığını savunduklarını söyledi.