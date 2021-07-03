Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım

Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson ile olan fotoğrafları hakkında sessziliğini bozdu. Oscar ödüllü yönetmen "Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi.

03.07.2021 - 10:33

Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım - 1

Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi; Tessa Thompson ve müzisyen Rita Ora ile Sydney'deki tatil fotoğraflarının Marvel Stüdyoları'nda rahatsızlık yarattığı iddiaları üzerine konuştu.

Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım - 2
Waititi, çıkan haberlerden sonra Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuştu.
Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım - 3
45 yaşındaki yönetmen, "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi.
Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım - 4

"EVİMDE GİBİ HİSSETTİRDİLER"

Oscar ödüllü yönetmen, o görüntülerin çekildiği sırada çocuklarını neredeyse yedi aydır görmediğini söyledi. 

Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım - 5

Taika Waititi etrafında kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduğunu vurguladı. Waititi, o gün yanında bulunan insanların kendisini evinde hissettirdiklerini de sözlerine ekledi.

Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım - 6

Öte yandan yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını konuşuluyor.

Taika Waititi: Ben yanlış bir şey yapmadım - 7

Yapım şirketinin üst düzeyine yakın bir kaynak, Waititi'nin sergilediği görüntülerin çizgiyi aştığını savunduklarını söyledi. 

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