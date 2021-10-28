Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da

Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gitti. Ancak durakta taksi bulamadı. Samy Naceri yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı.

Haberler - DHA 28.10.2021 - 12:09

Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 1

1998 yılında çekilen Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, bir film görüşmesi için 'a geldi. 

Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 2

Taksi serisi filmlerindeki başrolüyle ün kazanan Naceri, özel bir toplantıya katılmak için Beyazıt'ta kaldığı otelden taksi durağına yürüdü. Kendisine Fransız sosyal medya fenomeni Parisa ve menajeri Don Kerry eşlik etti. 

Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 3

Samy Naceri, Cağaloğlu'ndaki taksi durağına geldiğinde taksi bulamadı. Samy Naceri, yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri, İstanbul'un tarihi caddelerinde yürürken ve taksi beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. F

Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 4

ransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı. Fransız aktör İstanbul'daki tecrübelerini aktardı. 





Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 5

60 yaşındaki Fransız oyuncu Samy Naceri "Türkiye'ye 15 gün önce de tatil için gelmiştim. Bugün bir davet üzerine İstanbul'a geldim. Bana tarihi yerleri gezdirdiler. Osmanlı'dan Atatürk'e kadar olan tarihi eser ve olaylar hakkında bilgi verdiler. Tarihe ilgi duyan bir kişi olarak Türkiye'de olmak muazzamdı" dedi. 

Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 6

Fransız oyuncu Naceri "Gezdiğim ve film çektiğim şehirlerde araba kullanmayı seviyorum. Trafik yoğunluğu yüksek olan şehirlerde de araba kullandım, o yüzden İstanbul trafiğinde de zorlanmadım. Moskova veya Paris trafiğini görseniz saçlarınızı koparırsınız. Oraların trafiği daha da beter" diye konuştu. 

Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 7

"Eğer bir oyuncu olmasaydınız Türkiye'de taksici olur muydunuz?" sorusuna Samy Naceri "Burada taksici olmak istemezdim çünkü trafik çok karışık" cevabını verdi. 

İşte yıldız oyuncunun diğer kareleri...

Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 8
Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 9
Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 10
Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 11
Taksi filminin başrolü Samy Naceri İstanbul'da - 12

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