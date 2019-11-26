Taksicilerden 2020 takvimi

Pirelli takvimi, Avustralyalı itfaiyecilerin takvimi ve en son ABD’li polislerin K9 köpekleriyle hazırladığı bağış takviminden sonra şimdi de taksicilerden bir 2020 takvimi geldi. New York’lu taksicilerin çıkardığı takvim, 40 bin göçmenin eşit eğitim, barınma, etkinlik ve sağlık fırsatları için çalışan University Settlement adlı dernek yararına satıldı.
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