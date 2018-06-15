Talat Bulut taciz iddiaları sonrası ilk kez görüldü
Kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut havalimanında görüntülendi. Şapkayla oturan Bulut, görüntülendiğini fark edince kameralardan kaçtı.
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Set çalışanını taciz iddialarıyla suçlanan Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
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Bulut’un şapkayla kendini gizlemeye çalıştığı görüldü.
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Bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline gelen Bulut, gazetecilere görüntü vermemek için hızla havalimanından ayrıldı.
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Taciz iddiasının ardından ilk kez görüntülenen oyuncunun tanınmamak için başını öne eğdiği görüldü.
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Fox’ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde Halit karakterini canlandıran Talat Bulut’un (62) kostüm asistanı Özge Şimşek'i (19) dudağından öperek taciz ettiği iddia edilmişti.
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Talat Bulut, ''Samimiyetimi yanlış anlıyorlarsa bu onların problemi” açıklamasını yapmıştı. Konu yargıya da taşındı.
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Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, Talat Bulut'un sözleşmesini feshedebileceğini söylemişti.
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Bu sırada sosyal medyada Talat Bulut'un yerini kimin alabileceği konusu tartışılmaya başlandı. Bugün ise Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun rolü için Mehmet Aslantuğ ile görüşüldüğü iddiası gündeme geldi. Ancak Aslantuğ bu iddiayı reddetti.