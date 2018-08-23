Talat Bulut'tan Şevval Sam'a gönderme: Yandım da geldim

Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayanSam, Bulut’la ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Tabii ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Gerçek anlamda bu konunun vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz.”