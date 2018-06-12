Talat Bulut'un başrol arkadaşı Eda Ece taciz iddiaları hakkında konuştu: Dava açılırsa arkasında duracağız

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut’un 19 yaşındaki kostüm asistanına taciz ettiği iddiaları sorulunca Ece şöyle konuştu: “Çok güzel bir sezon geçirdik, son set günümüzden bir gün önce böyle bir olay ortaya çıktı. Gencecik bir kız var ortada. Biz Talat Bey’le çok samimi olmadık, tamamen profesyonelce bir çalışma içindeydik."

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“Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz. Eline ne geçecek ki... Ben de bir kadınım, benim başıma böyle bir şey gelmese bu tarz bir ithamla kendimi sıkıntıya düşürmek istemem. O kız niye böyle bir şey yapsın? Ünlü ya da oyuncu olma gibi bir derdi yok sonuçta, o kız öyle biri değil”