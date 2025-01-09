Tam yağlı süt mü, yarım yağlı süt mü? Hangisini içmeniz gerekiyor
Süt, sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin kaynağı olsa da, tam yağlı mı yoksa yarım yağlı mı tercih edilmesi gerektiği sıkça tartışılıyor. Uzmanlara göre, bu karar bireyin sağlık durumu ve hedeflerine göre değişiklik gösteriyor. Peki, tam yağlı süt mü, yarım yağlı süt mü? Hangisini içmeniz gerekiyor
Süt, yüksek kalsiyum içeriğiyle özellikle çocukların büyüme ve gelişim döneminde kemiklerin güçlenmesine katkı sağlıyor. Ayrıca, yetişkinlerde osteoporoz riskini azaltıyor.