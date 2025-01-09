Tam yağlı süt mü, yarım yağlı süt mü? Hangisini içmeniz gerekiyor

YARIM YAĞLI SÜT DAHA MI SAĞLIKLI?

Yarım yağlı süt ise daha az kalori ve yağ içerdiği için özellikle kilo kontrolü yapmak isteyenler ve kalp sağlığına dikkat eden bireyler için uygun bir alternatif sunuyor. Besin değerleri açısından tam yağlı sütle benzer özellikler taşıyan yarım yağlı süt, daha hafif bir tat tercih edenler tarafından da tercih ediliyor.