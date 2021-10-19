Tamara Ecclestone takipçisinin nefret mesajlarını ifşa etti

'BU KADAR NEFRETİ TAŞIMAK AĞIR BİR YÜK OLMALI'



Ecclestone'un Catherine adlı takipçisi onun paylaşımlarına eleştiri dozu yüksek mesajlar yazmayı sürdürdü. Sophia'nın Cadılar Bayramı görüntülerine "Hangi dünyada Cadılar Bayramı? Sadece normal bir gün olması sana yetersiz mi hissettiriyor?" diye yazdı. Ecclestona da buna "Catherine, kendin hakkında hissettiklerin için üzgünüm. Bu kadar nefreti taşımak çok ağır bir yük olmalı" diye yazarak "Eğer annesi onunla daha fazla ilgilenseydi daha iyi bir insan olabileceğini" belirtti.



