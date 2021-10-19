Tamara Ecclestone takipçisinin nefret mesajlarını ifşa etti

Haberler 19.10.2021 - 08:22
Gösteri dünyasının ünlüleri kimi zaman sosyal medyada takipçileriyle tartışmalara girebiliyor. Genellikle bunun nedeni de aileleri oluyor. Bunun son örneklerinden biri de birkaç gün önce yaşandı. Dünyanın en göz önünde kişilerinden biri olaniki çocuk annesi Tamara Ecclestone 1 yaşındaki kızına "Korkunç, çirkin, küçük şey" diyen sosyal medya takipçisiyle direkt mesajlarda tartışmaya girdi ve sonra da o mesajları ifşa etti.
TAKİPÇİSİYLE DİREKT MESAJLARDA TARTIŞTI
Ecclestone'un Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımlara bir takipçisi eleştirinin dozunu aşan mesajlar göndermeye başladı. Tamara Ecclestone, Cadılar Bayramı süslemesi yapan büyük kızı Sophia'nın görüntülerini "Her iki anlamda da şanslıyım. Hayat güzel" mesajıyla paylaştı. Söz konusu takipçisi buna "Çok fazla zaman ve para" diye yanıt verdi.
SONRA DA MESAJLARI İFŞA ETTİ
Aynı takipçisi Ecclestone'ın, küçük kızı Serena'nın bir oyuncak arabadaki görüntüsüne de "Korkunç, çirkin, küçük şey" yorumunu yaptı. Bunun üzerine kendini tutamayan Tamara Ecclestone da "Kendin ve var oluşun hakkında kötü hissediyor olmalısın. Sana bazı faydalı ipuçları vereyim, bu yaptığın. sana kendini daha iyi hissettirmeyecektir" diye yanıt verdi.
'BU KADAR NEFRETİ TAŞIMAK AĞIR BİR YÜK OLMALI'
Ecclestone'un Catherine adlı takipçisi onun paylaşımlarına eleştiri dozu yüksek mesajlar yazmayı sürdürdü. Sophia'nın Cadılar Bayramı görüntülerine "Hangi dünyada Cadılar Bayramı? Sadece normal bir gün olması sana yetersiz mi hissettiriyor?" diye yazdı. Ecclestona da buna "Catherine, kendin hakkında hissettiklerin için üzgünüm. Bu kadar nefreti taşımak çok ağır bir yük olmalı" diye yazarak "Eğer annesi onunla daha fazla ilgilenseydi daha iyi bir insan olabileceğini" belirtti.
TAKİPÇİSİ MESAJ YAĞDIRDI
Söz konusu takipçisi Ecclestone'un kızı Sophia'yı uyurken gösteren bir fotoğrafına da "Takıntın tuhaf bir hale geliyor. Daha büyüdüğünde de bunu yapacak mısın?" diye sordu. Tamara Ecclestone, bütün bu mesajlaşmaları, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünden ifşa etti.
BİRÇOK TAKİPÇİSİ DESTEK VERDİ
Ecclestone, daha sonra yine kızlarıyla çekilen pozlarını paylaşmaya devam etti. Takipçileri bu paylaşımlara onu destekleyen yorumlar yazdı. Bir takipçisi "Bütün çocuklar, Tamara'nın kızlarını sevdiği gibi sevilmeyi hak eder. Onun aldığı mesajlar beni iğrendirdi. Bir bebeğe "çirkin" demek! Beni daha fazla konuşturmayın" diye yazdı.
'PARAM OLSAYDI BEN DE ÇOCUKLARIMA DÜNYALARI VERİRDİM'
Bir başka takipçisi de Ecclestone'a "Sen harika bir annesin Tamara. Eğer para sorun olmasaydı ben de çocuklarıma bütün dünyaya verirdim. Hayatının keyfini çıkar" mesajıyla destek verdi. Ecclestone'un bir diğer takipçisi "Seni ve aileni seviyorum. Özellikle de güzel meleklerini. Onlar çok tatlı ve senin paylaşımların beni mutlu edip gülümsetiyor. Aldığın mesajlar için üzgünüm" yazdı.
'YARGILAMAK YA DA YARGILANMAK İÇİN BURADA DEĞİLİZ'
Eclesstone'un bir takipçisi de "Paylaştığın fotoğrafları seviyorum. İnsanlar burada yargılamak ya da yargılanmak için bulunmadığımızı unutmamalı" yazarak görüşünü belirtti.