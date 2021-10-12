Tamer Karadağlı'dan yeni açıklama: Ben oraya siyasi bir iş için gitmedim

"BEN ORAYA SİYESİ BİR İŞ İÇİN GİTMEDİM"



Dünden beri kolektif biçimde bana, kızıma mesajlar gelmeye devam etti. Hanımefendiye Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Bu sefer de başka soru işaretleri ortaya çıkıyor. Kürt kökenli olmak başka ama ben PKK terör örgütüne karşıyım. Acaba kendisi PKK’ya terör örgütü diyebiliyor mu? Kendisi bir Youtube videosunda “Son bir tweet atacak olsam Selahattin Demirtaş’a özgürlük derim!” diyor. Selahattin Demirtaş ise “Biz Abdullah Öcalan’ın heykelini dikeceğiz!” diyor. Yani bu düşünceyi mi benimsiyor hanımefendi? Sormak gerekiyor.

Kimse kusura bakmasın ben milliyetçi bir insanım. Bir grup beni koordineli bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyor kadın düşmanı olarak. Şaka mı yapıyorsunuz? Benim onurumla, şerefimle oynayacaksınız ben de boynumu eğip duracak mıyım? Ben Türk milliyetçisiyim. O zaman beni çağırmayacaktınız! Ben oraya siyasi bir iş için gitmedim. Ben oraya oyunculuğunu beğendiğim bir kişiye ödül vermeye gittim. Ahmet Mümtaz Taylan’ın dediği gibi ona herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı!



