TANSİYON HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre tansiyon hastası oruç tutabilir mi?

TANSİYON HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Tansiyonun düzenli seyretmesi, ek hastalık bulunmaması ve tedaviye uyum sağlanması çok önemlidir. Uzun etkili ilaçlar kullanılıyorsa, doktor tavsiyesiyle iftar ve sahur vakitlerinde alınacak şekilde doz ayarlanabilir. Gün içinde tansiyon yükselmesi veya düşmesi riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Baş dönmesi, aşırı yorgunluk, çarpıntı veya şiddetli baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekebilir. Oruç tutan kişinin bol sıvı alması, tuzu azaltması ve beslenmesine özen göstermesi tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Her durumda doktor görüşü almak en güvenli yoldur.





HANGİ TANSİYON HASTALARI ORUÇ TUTMAMALIDIR?

TANSİYON HASTALARI ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

TANSİYON HASTASI ORUÇ TUTMADAN ÖNCE DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇMELİ Mİ?

Tansiyon değerleri kontrol altında olmayan, çok oynak seyreden ya da günde birden fazla ilaç kullanmak zorunda kalan hastaların oruç tutması genellikle önerilmez. Günde birkaç doz ilaç almak zorunda kalanlar, ilaç saatlerini oruca göre düzenleyemezse tedavi aksayabilir. Ayrıca kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği veya diyabet gibi ek rahatsızlıklara sahip tansiyon hastaları da uzun süre susuz ve aç kaldığında olumsuz etkilenebilir. İdrar söktürücü ilaç kullananlar sıvı kaybı yaşayacağı için risk altında görülür. Yüksek tansiyon henüz dengelenmemişse oruca devam etmek tehlikeli olabilir. Sağlığı korumak esastır; bu nedenle doktor “oruç tutma” tavsiyesinde bulunmuşsa buna mutlaka uyulmalıdır.Tansiyon hastaları ilaç saatlerine sadık kalmaya özen göstermelidir. Doktorun önerdiği dozlar iftar ve sahur vakitlerinde düzenli olarak alınmalıdır. Susuz kalmamak için iftardan sahura yeterli miktarda su tüketmek önem taşır. En az 2 litre su içilmesi tavsiye edilir. Yemeklerde tuzu sınırlamak, turşu, salamura veya çok tuzlu peynir gibi ürünlerden uzak durmak gerekir. İftar ve sahur öğünlerinde yağlı ve ağır yemekler yerine daha hafif, sebze ve protein ağırlıklı besinler tüketilmelidir. İftarda yavaş ve kontrollü bir şekilde beslenmek tansiyonda ani dalgalanmaları önler. Baş dönmesi, halsizlik ya da kalp çarpıntısı gibi durumlar yaşanırsa sağlık kuruluşuna danışmak gerekebilir.Uzmanlar, tansiyon dengesini korumak için oruç öncesinde mutlaka doktora görünmeyi önerir. Bu kontrol, hastanın tansiyon değerlerini inceler ve ilaç düzeninin Ramazan’a uygun olup olmadığına bakar. Gerekli hallerde doz ayarlaması yapmak veya ek tetkikler istemek söz konusu olabilir. Hastanın tansiyonu gün içinde çok değişken seyrediyorsa ya da farklı kronik hastalıkları varsa doktor, oruç tutmayı sakıncalı bulabilir. Düzenli aralıklarla tansiyon ölçümü yapmak, var olan problemleri erkenden tespit etmeye yardımcı olur. Ramazan’dan önce kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon, oruç sırasında risk oluşturabilir. Sağlığı korumak adına doktordan onay almadan oruca başlamak önerilmez.