Fatih Tapu Müdürlüğü’nde görevli iki personelin; 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayarak elde ettikleri bilgileri, emlakçı ve iş takipçileriyle paylaştıkları ortaya çıktı. İki personele 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gelen bir ihbar üzerine ünlü isimlerin bilgilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmada; İstanbul Fatih Tapu Müdürlüğü'nde görevli iki personelin, emlakçı ve iş takipçileri tarafından kendilerine verilen 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerinin yanı sıra nüfus kayıtlarını sorguladığı belirlendi. Sabah'tan Ahmet Irmak'ın haberine göre; Savcılık, Rıza K. ve Yusuf D. isimli iki şüpheli hakkında kişisel verilerin ele geçirilmesi suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Bilgileri sızdıran adı karışan iki şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Hakkında araştırma yapılan 136 ünlü arasında yer alan isimelerden bazıları şöyle: İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Bade İşcil, Yasmin Erbil, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Engin Altan Düzyatan, Şeyma Subaşı ve Sinem Kobal.