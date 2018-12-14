Tara De Vries podyuma çıktı (Miss Universe'te hedef birincilik)
Miss Turkey 2018'de ikinci olan ve Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Miss Universe'te (Kainat Güzeli) Türkiye'yi temsil eden Tara De Vries podyuma çıktı. Mayo ve gece kıyafetleriyle göz dolduran Tara, "Ülkemi temsil etmek o kadar büyük bir onur ki; tüm desteğiniz için gerçekten müteşekkirim" dedi.
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Tayland'ın Bangkok kentinde 17 Aralık'ta yapılacak olan Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasının finali öncesi tescilli güzeller mayo ve gece kıyafetleri ile podyumda boy gösterdi.
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Yarışma öncesi yapılan bu ön hazırlık geçişinde Türkiye'yi temsil eden Tara De Vries, pembe bir mayo ile bej rengi bir gece elbisesi giydi.
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Tara De Vries'in, kendisi de Miss Turkey 1992 birincisi olan annesi Özlem Kaymaz da Instagram hesabından kızının podyum görüntüsünü "Ne gece!" mesajıyla paylaştı.
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Tara ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hayat bana küçük yaşta çok ders verdi. Seçici suskunlukla boğuşurken, bir sahnede olmak ve dünyaya seslenmek aklımın köşesinde bile geçemezdi. Bu rahatsızlığın üstesinden geldiğim için çok minnettarım. Kendimi orada görmek, şu an kendinden emin olarak ve kendime güvenerek orada bulunmak muhteşem bir deneyimdi. Geçen yıllar içerisinde kendimi tanıdım, öğrendim; gerçek Tara’yı! Konuşabildiğimi gördüm! Sesimin duyulduğunu gördüm. Bugün, ülkemi temsil etmek o kadar büyük bir onur ki; tüm desteğiniz için gerçekten müteşekkirim. Hepinize burada benimle olduğunuz için yürekten teşekkür ediyorum; bu harika yolculukta yapabileceğimi bilmediğim şeyleri bile yapabildiğimi fark ettim. Üstelik bu daha sadece başlangıç..."
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İşte 17 Aralık'taki Miss Universe finali öncesi podyuma çıkan tescilli güzeller ve objektiflere yansıyan kareleri...