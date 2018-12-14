Tara De Vries podyuma çıktı (Miss Universe'te hedef birincilik)

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Tara ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hayat bana küçük yaşta çok ders verdi. Seçici suskunlukla boğuşurken, bir sahnede olmak ve dünyaya seslenmek aklımın köşesinde bile geçemezdi. Bu rahatsızlığın üstesinden geldiğim için çok minnettarım. Kendimi orada görmek, şu an kendinden emin olarak ve kendime güvenerek orada bulunmak muhteşem bir deneyimdi. Geçen yıllar içerisinde kendimi tanıdım, öğrendim; gerçek Tara’yı! Konuşabildiğimi gördüm! Sesimin duyulduğunu gördüm. Bugün, ülkemi temsil etmek o kadar büyük bir onur ki; tüm desteğiniz için gerçekten müteşekkirim. Hepinize burada benimle olduğunuz için yürekten teşekkür ediyorum; bu harika yolculukta yapabileceğimi bilmediğim şeyleri bile yapabildiğimi fark ettim. Üstelik bu daha sadece başlangıç..."