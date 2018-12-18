Tara De Vries Miss Universe sonrası konuştu: Kimin kazanacağı belliydi

1 Türkiye'nin güzellik yarışmasında ikinci olarak Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries'in katıldığı Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) yarışması yapıldı. Yeni kainat güzeli Filipinli Catriona Gray oldu. Tara Madelein De Vries ise dereceye giremedi.

2 Yarışmanın ardından konuşan 19 yaşındaki Tara, zaten kimin kazanacağı belliydi, ama olsun olsun. Yine de buradaki deneyimim çok güzeldi" diye konuştu.

3 Catriona Gray yorumcuların ve bahişçilerin favorisi olarak gösteriliyordu.

4 "Eve dönme zamanı" notuyla sosyal medyadan bir de mesaj yayınlayan Tara, şu sözleri dile getirdi: "Önce kendimi, ailemi, tüm sevenlerimi ve ülkemi bana yakışır bir şekilde temsil etme şansı için şükürler olsun."

5 "Çok güzel anılar biriktirdim. Beni bu yolculuğumda destekleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum iyiki varsınız!! Yanımda olan tüm sponsor markalarıma da teşekkür ederim..."

6 Öte yandan 67 yıllık Miss Universe'in tarihinde ilk kez 7 kişilik jürinin tamamı kadındı.