Tara Madelein De Vries: Estetik yaptırmam kardeşime haksızlık olur

1 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 2018 Miss Turkey ikincisi olan kızı Tara Madelein De Vries ile 2. Sayfa programına konuk oldu. Özlem Kaymaz ve kızı Tara, haklarında merak edilenleri 2.Sayfa programının canlı yayında anlattı. Özlem Kaymaz, Miss Turkey yarışması ve estetik hakkında şu yorumları yaptı:

2 "Biz o akşam yarışmayı ailece izledik. Kıyaslamaya girmedik. Sadece kızımızı seyrettik. Şevval 'in birinci olacağını hiç tahmin etmedim. Biz yarı Hollandalı bir aileyiz. Tara, kendisine bir şey yaptırmak istediğinde parayı kendisi öder. Tara için bu sonucun olmasından mutluyum, her şey olması gerektiği gibi oluyor"

3 "Benim yüzümde estetik yok. Bizim zamanımızda her şey çok zordu. Güzellik insanın içindedir lafı klişe geliyor ama doğru. Estetik olan kimseyi yargılamıyorum. Estetik yaptıran herkes 'psikolojik nedenlerle' yaptırdığının tabii ki farkında. İnsanlar yaptırırken belli nedenlerle yaptırıyor. O yüzden kimseyi eleştirmiyorum."

4 "Benim yarışma jürimdeki plastik cerrah Onur Erol, yarışmadan 15 dakika sonra 'Sen bana gel burnunu yapalım' dedi. Travma yaşadım. Sonra gittim, çizimler falan yapıldı. Sonra vazgeçtim. Türkiye güzelliği bir amaç değil, daha büyük adımlar için bir araç. Bazı kızlar için oyunculuğa adım atmak için kullanılıyor olabilir. Aslında o taç daha iyi işlerde kullanılıp, on binlere yüz binlere ulaşmak için kullanılabilir."

5 "Özlem Kaymaz, oğlu Daniel'in hastalık dönemlerini şu sözlerle anlattı:

19 Eylül'de oğlum Daniel'in ameliyat günüydü. Yarışma 24 Eylül'deydi. Daniel doktorlara 'Ameliyatı erteliyorum. Tara'nın yanında olmak istiyorum' dedi. Ameliyat ertelendi. Önümüzdeki günlerde hastaneye yatması lazım çünkü nefes yollarında sıkıntı var. Alt çenesi hiç gelişmemiş bir şekilde dünyaya geliyor ve bu durum 3 hayati şeyi etkiliyor. Daniel şuanda İngilizce, Hollandaca ve Türkçe konuşuyor ve yazıyor. Parmak eksikliği vardı, giderildi. Başparmak tamamlandı. Çok ilginç, vücudun bütün kemikleri yaşla büyüyor. Çene kemiği sabit kalıyor."

6 "Doğumda bana bebeği göstermediler, 2 saat sonra görebildim. O süre içinde Daniel'in vücudundaki eksikliklerle ilgili o kadar çok şey duydum ki.Hilkat garibesiyle karşılaşacağımı düşündüm. Ya evladıma bakmak istemezsem. Ya onu sahiplenmezsem fikrinin suçluluğu vardı üzerimde. 2 saat sonra bana 'tanışın ve vedalaşın' dediler. Çünkü başka hastaneye gidecekti. Nefes alamıyordu. 'Küçük meleğim iyi şanslar' dediğimi hatırlıyorum."

7 "Tara için 'Türkçe bile konuşmuyor', 'Türkiye'de yaşamıyor' dediler. Tara, Türkiye vatandaşı. TC kimliği var ve Türkçe konuşuyor. Aslında birinci ve üçüncü Türkiye'de yaşamıyor."

8 "Tara'yı ilk gördüğümde verdiğim tepkiyi hatırlıyorum 'bu benim olamaz' dedim."

9 “Kardeşinin sağlık sorunu nedeniyle Tara da travma yaşadı” diyen Kaymaz sözlerine şöyle devam etti: Ben, annem, kız kardeşim, babannesi ve babasıyla konuşuyor. Onun dışında kimseyle konuşmuyor. Gıdıklayıp, yere yatırsalar da asla konuşmuyordu. 1,5 yıl gıkı çıkmadı. ‘Selektif mutizim’ adı... Seçici suskunluk. Psikologlarla çalışarak aştık.”

10 "Patates kızartması, makarna ve pilavla büyüdü. 11 yaşına kadar et yemedi, beni çıldırttı."

11 "İlk konuşması 1 Nisan'da hiç unutmuyorum. Bir kızla bahçede oynuyordu. Ben mutfaktaydım, bulaşık yıkıyordum. Tara'nın ağzının oynadığını gördüm. 'Tara konuşuyor, Tara konuşuyor' diye bağırmaya başladım."