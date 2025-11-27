Tarihe tanıklık eden cami 120 yıldır ayakta: Dışarıdan küçük görünüyor ama içi eşsiz örneklerle dolu
27.11.2025 09:57
İHA
Kütahya'da Osmanlı'nın son döneminde inşa edilen tarihi Yeşil Camii, adını aldığı yeşil ve altın sarısı ağırlıklı iç süslemeleriyle dikkat çekiyor.
Saray Mahallesi'nde yer alan cami, 1905 yılında dönemin Kütahya Mutasarrıfı Ahmed Fuad Paşa tarafından, hayırseverlerin desteğiyle yaptırıldı. Caminin iç süslemeleri, Osmanlı döneminde Kütahya'da görev yapan saray ressamı Rıza Bey tarafından özenle hazırlandı. Yapının içi, zeminden tavana kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya bezemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle donatılmış durumda.
Yeşil Camii'nin mimari özellikleri hakkında bilgi veren cami imam hatibi Ahmet Türk, caminin benzersiz detaylarla süslendiğini belirtti.
1905 yılında Abdülhamid Han'ın emriyle Ahmet Fuat Paşa tarafından yaptırıldığı ifade edilen cami, sekiz direk üzerine kurulu kubbemsi bir yapıya sahip. Süslemeleri, dönemin Yıldız Sarayı'nın baş mimarı ve tezyinat ustası Rıza Bey tarafından yapıldı. İçeride dört farklı kalemle yazılmış dua ayetleri ve hat yazıları bulunurken, Yıldız Sarayı'na özgü motifler daha ağırlıklı.
Caminin kendine has bir mihrabı ve minberi olduğunu ifade eden Türk, ‘’Kapıdan girildiğinde, tam karşıda tavana kadar uzanan süslemeler göze çarpıyor. Cami, dönemin süsleme sanatını ve hat geleneğini yansıtan eşsiz örneklerle dolu. Dışarıdan küçük görünür ancak içi adeta bir çeyiz gibi işlemelidir'' şeklinde konuştu.
Kütahya'nın kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan Yeşil Camii, Osmanlı tezyinat sanatının özgün izlerini taşıyan nadide yapılar arasında yer alıyor.
Yaklaşık 120 yıllık tarihi ile ayakta duran Yeşil Camii, aynı anda 250 kişiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip.