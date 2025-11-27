Tarihe tanıklık eden cami 120 yıldır ayakta: Dışarıdan küçük görünüyor ama içi eşsiz örneklerle dolu

Caminin kendine has bir mihrabı ve minberi olduğunu ifade eden Türk, ‘’Kapıdan girildiğinde, tam karşıda tavana kadar uzanan süslemeler göze çarpıyor. Cami, dönemin süsleme sanatını ve hat geleneğini yansıtan eşsiz örneklerle dolu. Dışarıdan küçük görünür ancak içi adeta bir çeyiz gibi işlemelidir'' şeklinde konuştu.