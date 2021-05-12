Tarihi Beyoğlu şekercisi 95 yıldır damakları tatlandırıyor

Dükkanın orijinal halini olduğu gibi muhafaza ettiğine değinen Dörtler, “Yaptığımız iş o kadar tatlı ki tadından yenmez. Bu dükkan az yiyip, çok çalışıp, çok biriktirmenin ve sabırlı bir gayretin neticesidir. Babam işine olan tutkudan bir gün dışarı çıkıp sinemaya dahi gitmemiş. Benim akılım da hep işimdedir. Bu dükkanı yaşatacağıma babama ve eşime söz verdim. Ölünceye kadar da dükkanıma gelerek işimin başında olacağım” diye konuştu.