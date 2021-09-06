Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim

06.09.2021 - 09:48
Elmalı'da başpehlivanlık güreşlerine son Elmalı ve Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, daha önce Elmalı'da 2 kez üst üste altın kemerin ebedi sahibi olma başarısı gösteren Orhan Okulu'nun yanı sıra, İsmail Balaban'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler katıldı.
Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde rakiplerini yenen İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Yaklaşık 35 dakika süren final güreşi sonunda rakibini yenen Balaban altın kemeri almaya hak kazandı.
Balaban sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şu sözleri dile getirdi:
"Bugün 669.su yapılan Tarihi Elmalı Güreşlerinde kendi evimde 1.olmak nasip oldu. Survivor'dan geldikten sonra kuvvet ve kondisyon olarak çok gerideydim ama güreşede bir o kadar hasrettim.
Sevenlerimi, beni destekleyenleri mutlu etmek için kısa zamanda güzel bir şekilde hazırlandım ve onlar için sahaya çıktım. Bugünkü şampiyonluğumu tüm sevenlerime armağan ediyorum."
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