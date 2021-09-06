Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban oldu. Survivor 2021'in de şampiyonu Balaban yaptığı açıklamada, "Survivor'dan geldikten sonra kuvvet ve kondisyon olarak çok gerideydim ama güreşede bir o kadar hasrettim. Survivor sonrası bu başarıyı sergilemek çok zor bir şey. Hazırlandım ve sevenlerim için sahaya çıktım" dedi.

06.09.2021 - 09:48

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim - 1

Elmalı'da başpehlivanlık güreşlerine son Elmalı ve Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, daha önce Elmalı'da 2 kez üst üste altın kemerin ebedi sahibi olma başarısı gösteren Orhan Okulu'nun yanı sıra, İsmail Balaban'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler katıldı.



Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim - 2

Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde rakiplerini yenen İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Yaklaşık 35 dakika süren final güreşi sonunda rakibini yenen Balaban altın kemeri almaya hak kazandı.


Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim - 3
Balaban müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Uzun aradan sonra tekrar er meydanlarına döndüğünü söyleyen Balaban, "Daha önce birçok kez finaller, yarı finaller yaptım ama kendi memleketimde birincilik yapamamıştım. Gerçekten bunu çok istiyordum. Bu yıl da survivor'dan sonra formda değildim. Survivor'dan geldikten sonra bu başarıyı sergilemek çok zor bir şey. Her zaman olduğu gibi er meydanına çıkınca enerjimin son damlasına kadar veren birisiyim. Bugün de bunu yaptım" dedi. 


Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim - 4

Balaban sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şu sözleri dile getirdi: 

"Bugün 669.su yapılan Tarihi Elmalı Güreşlerinde kendi evimde 1.olmak nasip oldu. Survivor'dan geldikten sonra kuvvet ve kondisyon olarak çok gerideydim ama güreşede bir o kadar hasrettim.
Sevenlerimi, beni destekleyenleri mutlu etmek için kısa zamanda güzel bir şekilde hazırlandım ve onlar için sahaya çıktım. Bugünkü şampiyonluğumu tüm sevenlerime armağan ediyorum."

İşte diğer kareler...

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim - 5
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim - 6
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim - 7
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim - 8
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim - 9

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