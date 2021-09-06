Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban: Survivor sonrası kuvvet ve kondisyon olarak gerideydim

Balaban sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şu sözleri dile getirdi:



"Bugün 669.su yapılan Tarihi Elmalı Güreşlerinde kendi evimde 1.olmak nasip oldu. Survivor'dan geldikten sonra kuvvet ve kondisyon olarak çok gerideydim ama güreşede bir o kadar hasrettim.

Sevenlerimi, beni destekleyenleri mutlu etmek için kısa zamanda güzel bir şekilde hazırlandım ve onlar için sahaya çıktım. Bugünkü şampiyonluğumu tüm sevenlerime armağan ediyorum."

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