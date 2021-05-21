Tarihi Kef Kalesi'nde 45 yıl sonra kazılar yeniden başlıyor

Bu odalardan bir bölümünde düzenli iki sıra halinde çok sayıda büyük küp pithos bulunmuştu. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, son olarak 1973-1976 yılları arasında Kef Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgede yeniden kazı çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle geçen günlerde Adilcevaz Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarını hatırlatan Başkan Gürsoy şöyle konuştu: "Temmuz ayında Kef Kalesi’nde de 45 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacak. İlçemiz tarihi, doğası ve kültürüyle Urartulara dayanan şirin bir ilçedir. Adilcevaz Kalesi’nin ardından yine Urartular dönemine ait Kef Kalesi’nde de başlatacağımız çalışmalarla tarihi yapılarımızı ilçemizin ve bölgemizin turizmine kazandıracağız. En son 1973-1976 yılları arasında kazı çalışmalarının yapıldığı 140 odalı bir saray olan Kef Kalesi'nde kazı çalışmaları ve incelemelerin yeniden başlaması için belediye olarak her şeyi yapmaya hazırız. Bu projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, Bitlis Milletvekillerimiz Vahit Kiler, Cemal Taşar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."