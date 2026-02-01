Tarihi Venedik Karnavalı başladı
01.02.2026 23:48
Son Güncelleme: 02.02.2026 00:53
AA
İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Karnavalı, hafta sonunda gerçekleştirilen balo ve su geçidi töreniyle başladı.
İtalya’nın Venedik kentinde, Bridgerton temalı Büyük Karnaval Balosu, Venedik Karnavalı’nın ilk etkinliği olarak gerçekleştirildi.
31 Ocak–17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Venedik Karnavalı’nın açılış etkinliğinde, profesyonel dansçılar San Marco Meydanı’nda gösteriler sundu ve izleyicilere eşlik etti.
Karnaval kapsamında yüzlerce tekne, maskeli katılımcılar eşliğinde dün Punta della Dogana’dan Rialto'ya kadar uzanan Büyük Kanal’da geçiş yaptı.
Geçit töreninin öncülüğünü yapan ve üzerinde kağıt hamurundan yapılan "Pantegana" figürü bulunan tekne, Rialto'ya ulaştığında binlerce renkli konfetinin havaya saçılmasıyla gösteri sona erdi.
Bu yıl "Olympus - Oyunların Kökeninde" temasıyla düzenlenen Venedik Karnavalı, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na ithafen özel bir edisyon olarak gerçekleştiriliyor.
Tarihi karnavaldan çeşitli kareler şöyle: